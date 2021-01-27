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WarSpot

Китайская «броня»: ожидания и реальность

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Источник изображения: warspot.ru

Современная китайская «броня» сродни телефонам из Поднебесной десятилетней давности, заявленные характеристики которых были далеки от реальности. Возможно, китайские мастера ещё освоят производство качественных бронежилетов и шлемов, но пока картина по ним плачевная.

Мэтт Каррикер из Demolition Ranch выпустил новое видео, в котором протестировал индивидуальную защиту китайского производства. И если в предыдущем выпуске некоторые экземпляры демонстрировали определённый уровень защиты, то на этот раз все заявленные уровни защиты не соответствовали действительности.

Тестирование китайской индивидуальной защиты

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Страны
Китай
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