Китайская «броня»: ожидания и реальность

Современная китайская «броня» сродни телефонам из Поднебесной десятилетней давности, заявленные характеристики которых были далеки от реальности. Возможно, китайские мастера ещё освоят производство качественных бронежилетов и шлемов, но пока картина по ним плачевная.

Мэтт Каррикер из Demolition Ranch выпустил новое видео, в котором протестировал индивидуальную защиту китайского производства. И если в предыдущем выпуске некоторые экземпляры демонстрировали определённый уровень защиты, то на этот раз все заявленные уровни защиты не соответствовали действительности.

Тестирование китайской индивидуальной защиты