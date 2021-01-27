Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота сдает первую курсовую задачу

ЦАМТО, 26 января. Экипаж новейшего корвета "Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил во Владивостоке к сдаче первой курсовой задачи (К-1).

Задача К-1 является важнейшим разделом в программе подготовки одиночного корабля и предполагает отработку его боевой и повседневной организации, приготовление к бою и походу в условиях базы.

Учитывая важность проводимого мероприятия, на корабль вместе с группой офицеров управления флота прибыл начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш. Начальник штаба ТОФ осмотрел корабль, заслушал командование Приморской флотилии разнородных сил, соединения надводных кораблей и командира корвета.

По итогам приема задачи проверяющие отметили хорошее знание своих функциональных обязанностей экипажем, организацию и умелые действия личного состава в ходе учения по приготовлению корабля к бою и походу, к съемке с якоря и швартовов.

В рамках К-1 экипаж корвета "Алдар Цыденжапов" отрабатывает организацию противовоздушной обороны и борьбу за живучесть корабля в условиях стоянки, организацию противоподводно-диверсионной обороны, а также действия личного состава в условиях химического, бактериологического и радиационного заражения. Прием задачи завершится строевым смотром, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

Справочно:

"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" – третий в серии многоцелевых сторожевых кораблей (корветов) проекта 20380, строящихся на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота. Корвет был заложен в Комсомольске-на-Амуре 22 июля 2015 года. Минувшим летом корабль прибыл во Владивосток для прохождения программы испытаний.

Корвет проекта 20380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. В проекте воплощены новейшие решения по уменьшению физических полей корабля, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корветов за счет применения инновационных материалов и архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" вошел в состав Тихоокеанского флота в декабре 2020 года.