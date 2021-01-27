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ЦАМТО

В Балтийске завершается модернизация причалов для базирования кораблей различных классов

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Китайский эсминец "Хэфэй" (проект 052D) в Балтийске
Китайский эсминец "Хэфэй" (проект 052D) в Балтийске.
Источник изображения: © Александр Василевич/Балтийский флот

ЦАМТО, 26 января. Новая причальная инфраструктура для швартовки и базирования кораблей различных классов в главной военно-морской базе Балтийского флота будет сдана в этом году.

Она обеспечит жизнедеятельность кораблей и судов во время стоянки в базе и экологическую безопасность в районах базирования кораблей с помощью специальных очистных сооружений.

Обновленная причальная инфраструктура протяженностью около 3 км позволяет размещать корабли новых и перспективных проектов от 3-го до 1-го ранга – сторожевых кораблей, корветов, фрегатов, эсминцев.

В настоящее время на 16 из 20 причалов в гаванях Балтийской военно-морской базы заменены все коммуникации, обеспечивающие стоянку и базирование кораблей и судов, выполнен капитальный ремонт причального фронта, в ходе которого уложены новые кабельные линии электроснабжения и водопровод, выполнена антикоррозийная защита, ремонтируются подъездные пути.

Каждый из причалов представляет собой сложное инженерное сооружение, выполненное с применением современных технологий и материалов, обеспечивающих потребности ошвартованных кораблей в электроэнергии, пресной воде, канализации и линиях связи.

Кроме того, уже построены и начнут действовать после окончания работ очистные сооружения с возможностью трехступенчатой очистки сточных вод, смонтирована и новая ливневая канализация.

Работы проводятся 413 филиалом ФГУП ГВСУ №4, на объекте задействовано свыше более 100 специалистов и около 40 ед. различной специализированной строительной техники, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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