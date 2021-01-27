В ЦВО проведен военно-технический эксперимент с применением новых способов противодействия БЛА

ЦАМТО, 26 января. Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин проинспектировал учение на полигоне в Челябинской области, в ходе которого был проведен военно-технический эксперимент с применением новых способов противодействия БЛА противника.

"Целью проведения эксперимента являлось определение оптимального состава сил и средств группировки для достижения наибольшей эффективности в борьбе с беспилотными летательными аппаратами", – сообщил А.Лапин.

Командующий войсками округа заслушал доклад руководителя учения о созданной учебно-боевой обстановке и оценил работу специалистов подразделений ПВО, РЭБ, радиоразведки и аэрозольного противодействия, впервые действовавших совместно в составе сводной тактической группы.

В ходе практических действий было отработано три тактических эпизода.

В первом эпизоде расчеты комплексов радиоразведки обнаружили частоты управления беспилотных летательных аппаратов, ведущих подготовку к взлету, и передали данные на командный пункт. Затем специалисты РЭБ провели подавление каналов связи и навигации, предотвратив взлет дронов.

Во втором эпизоде действующие в воздухе беспилотники были обнаружены и условно уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов "Тор-М1". Роль воздушного противника выполняли беспилотные летательные аппараты "Тахион", "Застава" и "Орлан-10". Координаты обнаруженных целей были переданы расчетам боевых машин "Тор-М1", условно уничтоживших цели, действовавшие на малых и предельно малых высотах.

На завершающем этапе учения расчеты аэрозольного противодействия скрыли защищаемый район и средства ПВО в видимом и инфракрасном диапазонах, применив термодымовую аппаратуру ТДА-3.

В учении были задействованы экипажи станций подавления РЭБ "Поле-21", "Житель", "Свет-КУ", расчеты термодымовых машин "ТДА-3", радиолокационных станций П-19 "Дунай", "Ниобий", зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" а также средства радиоразведки, более 500 военнослужащих и около 50 ед. военной техники, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.