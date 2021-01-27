Франция заключила с Грецией контракт на поставку истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 26 января. Франция заключила с Грецией контракт на поставку греческим ВВС 18 многофункциональных истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation стоимостью 1,92 млрд. евро (2,35 млрд. долл.).

Контракт был подписан в Афинах 25 января генеральным директором по вооружениям и инвестициям Министерства обороны Греции Теодоросом Лагиосом и главным исполнительным директором Dassault Aviation Эриком Траппье. В мероприятии приняли участие министр обороны Греции Никос Панайотопулос и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Одновременно подписан контракт на логистическую поддержку самолетов. Он позволит обеспечить поддержку истребителей в течение четырех с половиной лет. Как ранее сообщалось, еще 400 млн. евро предназначены для закупки ракет "Метеор" класса "воздух-воздух" и модернизации состоящих на вооружении ВВС Греции ракет, включая УР "Мика" класса "воздух-воздух", КР "Скальп" и противокорабельных ракет "Экзосет", для применения с борта "Рафаль". Группа пилотов и техников греческих ВВС отправится во Францию для обучения уже в ближайшие дни.

Как сообщал ЦАМТО, 12 сентября 2020 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о намерении приобрести во Франции 18 истребителей "Рафаль". Для снижения затрат ВВС Греции закупают 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава французских ВВС (10 одноместных и два двухместных).

Законопроект "Об утверждении проектов оборонных контрактов" Министерство обороны Греции внесло на рассмотрение парламента страны 12 января. Закон был одобрен большинством голосов 14 января 2021 года

Планируется, что Греция получит истребители "Рафаль" тремя партиями: первые 6 самолетов из состава ВВС Франции – по одному в месяц, начиная с июля 2021 года (через 6 месяцев после подписания контракта), 6 новых самолетов к 20-му месяцу после заключения контракта, оставшиеся 6 самолетов из состава ВВС Франции – к 26-му месяцу (в начале 2023 года).

Ранее Греция уже приобретала боевые самолеты во Франции. Так, 40 истребителей "Мираж F1" были закуплены у Dassault Aviation в 1974 году, 40 "Мираж-2000" – в 1985 году и 15 "Мираж-2000-5" в 2000 году. Последний контракт также включал модернизацию 10 истребителей "Мираж-2000" к стандарту "Мираж-2000-5" с участием греческой промышленности.

В декабре 2020 года греческие законодатели утвердили госбюджет на 2021 год, который предусматривает удвоение оборонных расходов по сравнению с прошлым годом. Утвержденный оборонный бюджет Греции на 2021 год составил около 5,5 млрд. евро (6,6 млрд. долл.).

В сентябре 2020 года власти Греции одобрили выделение 11,5 млрд. евро (14,1 млрд. долл.) на программу модернизации в течение пяти лет своих вооруженных сил на фоне ухудшения отношений с Турцией, являющейся союзником по НАТО. Помимо закупки истребителей "Рафаль", к 2025 году правительство планирует приобрести четыре новых многоцелевых фрегата, четыре морских вертолета UH-60R, БЛА, противотанковое вооружение, торпеды, модернизировать истребители F-16 и принять на службу дополнительно 15 тыс. военнослужащих.