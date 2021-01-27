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Российская газета

Уникальную подлодку ЧФ отремонтируют до конца года

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Источник изображения: Дмитрий Cкляренко/Wikimedia.org

Ремонт дизель-электрической субмарины Черноморского флота "Алроса" планируется завершить до конца 2021 года.

- Техническая готовность корабля сейчас составляет 80 процентов. Подлодка проходит ремонт с элементами модернизации, - рассказал ТАСС представитель 13-го судоремонтного завода Севастополя.

Также завершается ремонт ракетного корабля на воздушной подушке "Бора", в работе на 13-м СРЗ находятся сторожевик "Ладный", десантные корабли "Азов", "Орск" и "Ямал". Ремонт кораблей и судов для ВМФ России ведется по контракту с Минобороны.

Дизель-электрическая подлодка "Алроса" - единственный представитель проекта 877 "Палтус", оснащенный водометным движителем вместо винта. Модификация получила индекс 877В и стала самой тихой из кораблей своего класса. В ходе модернизации "Алроса" получит возможность применять крылатые ракеты "Калибр".

Субмарина снималась в ряде кинофильмов: "Первый удар" с "Джеки Чаном, "72 метра", "На всех широтах".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1239 Сивуч
877 Палтус
Калибр КР
ЧФ
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