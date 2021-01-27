Российские самолеты Ту-142 провели патрулирование вблизи Аляски

Российские противолодочные самолеты Ту-142 провели патрулирование над Беринговым и Чукотским морями, недалеко от границы США. Об этом во вторник, 26 января, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

«26 января 2020 года пара дальних противолодочных самолетов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полет над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолетов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тыс. км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных средств навигации.

Информацию также подтвердило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

«Командование NORAD на Аляске идентифицировало и отследило два российских морских патрульных самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски», — говорится в заявлении командования в Twitter.

Отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не нарушили воздушную границу США и Канады.

20 декабря представитель авиабазы Эйлсон на Аляске Кейли Дюбуа рассказала журналистам, что военно-воздушные силы США нарастили до 20 единиц группировку многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на этой базе. По ее словам, к концу 2021 года на базе будут 54 истребителя.