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Известия.ru

Минобороны Японии опровергло размещение морпехов на базе США на Окинаве

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Lance Cpl. Terry Wong

Министерство обороны Японии не намерено размещать бойцов амфибийного подразделения Сил самообороны на базе морской пехоты США «Кэмп-Шваб» на северо-востоке Окинавы. Об этом во вторник, 26 января, заявил глава японского военного ведомства Нобуо Киси.

«Мы не рассматриваем возможность развертывания путем совместного использования (базы. — Ред.)», — цитирует его ТАСС.

Накануне сообщилось, что Вашингтон и Токио в 2015 году якобы достигли такой договоренности без ведома штатских сотрудников минобороны Японии. В итоге план развертывания не был реализован, однако руководство японских Сил самообороны от него не отказывалось.

Генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил, что минобороны обдумывает, где разместить полк, а также что не было принято решения о размещении его в лагере «Кэмп-Шваб».

В свою очередь, губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки сообщил, что ему неизвестно о каком-либо соглашении о размещении полка в его префектуре, но это было бы «неприемлемо» для жителей.

«Кэмп-Шваб» союзники называли идеальным местом для размещения японского амфибийного подразделения, созданного по образцу морской пехоты США. Для Японии размещение таких сил на Окинаве также имеет стратегическое значение с учетом территориального спора с Китаем вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

Острова Сенкаку остаются предметом давнего спора между Китаем и Японией, которая с перерывами занимает их с 1895 года, в то время как Пекин называет острова китайскими, ссылаясь на карты XVIII века.

После поражения императорской Японии во Второй мировой войне острова перешли под контроль США и были переданы Токио в 1972 году. Конфликт Токио и Пекина обострился, когда в 2012 году японское правительство выкупило у частного владельца три из пяти островов архипелага, что должно было подчеркнуть статус Сенкаку как части японского государства.

Укреплению альянса США с Японией, на территории которой базируется крупнейший американский военный контингент в Индо-Тихоокеанском регионе, должна способствовать передислокация находящейся на Окинаве военно-воздушной базы корпуса морской пехоты США Футенма на другую часть острова — Хэноко, которая снискала у местных жителей недобрую славу из-за многочисленных инцидентов с участием американских морских пехотинцев и нагрузкой на инфраструктуру.

Обнародованное ранее компромиссное решение, которому Токио и Вашингтон намерены следовать при новой администрации в Белом доме, предусматривает перенос базы Футенма в более отдаленный район на север острова.

24 января новый глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что США готовы защищать острова Сенкаку, территориальную принадлежность которых оспаривает Китай.

Также сообщалось, что Остин в разговоре с Киси обсудил перенос американской авиабазы на острове Окинава.

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Китай
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Япония
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