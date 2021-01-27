Цифры Warspot: 16 баллистических ракет

На протяжении холодной войны один из сценариев возможного развития событий предусматривал массированное применение баллистических ракет морского базирования. Долгое время рекордсменом в том деле оставалась советская атомная подводная лодка К-140, в 1969 году выпустившая с небольшим интервалом восемь ракет двумя сериями. Через 20 лет советские подводники попытались превзойти этот результат и организовали в Баренцевом море учения «Бегемот». Подводная лодка К-84 должна была в подводном положении выпустить с интервалом не более 20 секунд весь свой боекомплект — 16 межконтинентальных баллистических ракет. Операция завершилась неудачей: за несколько минут до старта произошло возгорание, и сорванная крышка шахты повредила корпус аварийно всплывшей лодки.

Новую попытку подводники предприняли 6 августа 1991 года. В операции «Бегемот-2» на этот раз участвовала подводная лодка К-407 «Новомосковск». Благодаря тщательной подготовке всё прошло гладко. В 21:09 лодка на глубине 50 м с интервалом в 14 секунд выпустила 16 ракет Р-29РМ. Операция «Бегемот-2» показала, что советский подводный флот готов сказать своё слово в случае ядерной войны. Экипаж был представлен к наградам: командир лодки Сергей Егоров — к званию Героя Советского Союза, два его старших помощника — к ордену Ленина, а механик — к ордену Красного Знамени. Однако буквально через две недели произошёл Августовский путч, у государства появились совершенно иные заботы, а советские награды ушли в историю.