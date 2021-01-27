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Интерфакс-АВН

Служащие ВВО разработали и готовят к испытаниям робота-разведчика

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Военнослужащие
В соединениях и воинских частях 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае, стартовала контрольная проверка за зимний период обучения под руководством командующего армией генерал-майора Алексея Авдеева. 07.04.2015.
Источник изображения: МО РФ

Благовещенск. 26 января. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Роботизированное устройство с дистанционным пультом управления для выполнения разведывательных функций разработали служащие Восточного военного округа (ВВО).

"Изобретатели смонтировали видеокамеру высокого разрешения съемки на базе малогабаритного дистанционно управляемого колесного шасси высокой проходимости. Управление устройством, а также вывод и запись видеоизображения осуществляется удаленно оператором через пульт дистанционного управления", - сообщает пресс-служба ВВО.

Система позволяет работать с роботизированным устройством на удалении до 300 метров, что является оптимальным для работы в закрытых помещениях или подземных коммуникациях. Кроме возможности сбора разведывательной информации, устройство может применяться для поиска взрывоопасных предметов на безопасном расстоянии, а также в других схожих по функционалу целях.

В ближайшее время устройство будет испытано в разведывательном подразделении на удобство и надежность при выполнении задач по сбору информации.

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