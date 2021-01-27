Танковая дивизия ЦВО получит обновленные БМП-2, "Штурм-С" и "Соболятники-О"

Источник изображения: Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Более 20 единиц современного вооружения и специальной военной техники получат в 2021 году подразделения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской и Свердловской областях.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, поставки будут завершены до конца года.

В 2021 году на вооружение мотострелковых подразделений крупнейшего танкового соединения ЦВО поступит партия из 10 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. В отличие от моделей более ранних модификаций БМП-2М имеет автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток.

Противотанковые подразделения дивизии получат на вооружение более 10 самоходных боевых машин "Штурм-С", способных уничтожать бронетехнику, в том числе оснащенную динамической защитой, а также воздушные цели и сооружения в любых погодных условиях.

В текущем году парк вооружения подразделений войсковой разведки танковой дивизии пополнят комплексы обнаружения "Соболятник-О", предназначенные для ведения наблюдения за обстановкой на дальности до 30 километров, позволяющей с точностью до 10 метров анализировать параметры целей и классифицировать их, разделяя на людей и технику.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия Центрального военного округа сформирована 1 декабря 2016 года. В ее состав входит 3 танковых, мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, разведывательный и инженерно-саперный батальон, части и подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.