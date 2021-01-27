Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)

Ракеты DF-21D на параде в Пекине, посвященном победе в Японо-китайской войне.

Китай заявил, что его баллистические ракеты способны наносить удары по движущимся судам. Как сообщается, он провел соответствующие испытания. В свое время эти ракеты напугали США. Но автор JB Press, разбираясь в этом вопросе, пришел к выводу, что не стоит верить всему, что говорит Китай. Читатели также обсудили «китайскую угрозу».

Поводом к написанию этой статьи послужило чувство беспокойства, вызванное статьей "Китай испытывает баллистические ракеты для нанесения ударов по движущимся судам", опубликованной в газете "Ёмиури" (Yomiuri) 13 января этого года.

В статье говорится следующее:

"Источник, хорошо осведомленный о ситуации в Китае, сообщил, что китайские войска испытывали в Южно-Китайском море противокорабельные баллистические ракеты, которые могут нацеливаться на движущиеся корабли. Американский военачальник также признал этот факт.

Испытания проходили 26 августа этого года в акватории между провинцией Хайнань и Парасельскими островами. По информации источника, сначала из провинции Цинхай была запущена одна ракета DF-26B (радиус действия четыре тысячи километров) по старому судну, которым управляли на расстоянии. Через несколько минут из провинции Чжэцзян запустили вторую ракету DF-21D (радиус действия 1500 километров). Ракеты ударили в корабль практически одновременно и затопили его".

В японских силах самообороны подобную тактику называют "ударом с одновременным попаданием боеголовок". Только тоталитарный Китай может пойти на такие опасные шаги - провести подобные испытания вблизи провинции Хайнань, население которой составляет около девяти миллионов человек.

В демократической Японии это немыслимо, но это - одна из особенностей Китая, которую нельзя игнорировать.

Издание "Ёмиури" также пишет:

"Противокорабельные баллистические ракеты - один из козырей тактики ограничения доступа*, которая необходима, чтобы сдерживать деятельность американских войск вблизи Китая. Администрация Си Цзиньпина также укрепляет систему наблюдения за американскими кораблями, запуская спутники-разведчики. Благодаря этому ей удастся нарастить ракетную мощь. Предполагается, что китайские "Спутники дистанционного зондирования" могут отслеживать авианосцы. С 2006 года КНР запустила более 60 таких спутников, семь из которых - в прошлом году. Очевидно, что Китай стремительно развивает технологии наблюдения за морем.

Следить за авианосцами также будут беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Сверхзвуковой беспилотный разведывательный аппарат WZ-8, оснащенный камерой высокого разрешения, также будет проверять статус поражения цели после атаки".

В этой статье я хочу проанализировать справедливость этих утверждений.

*Тактика ограничения доступа заключается в том, чтобы не дать американским войскам приблизиться к китайской территории, например, первой линии островов (Япония - Тайвань - Филиппины - Индонезия) и второй линии островов (Япония - Бонин - Гуам - Марианские острова). Даже если это произойдет, не дать им воспользоваться военными базами, расположенными в этом регионе.

Анализ информации газеты "Ёмиури"

Что касается ракет DF-21D, то их способность поражать движущиеся цели подтверждена не была

DF-21D появились в 2009 году, и китайские власти тут же подчеркнули: "Это противокорабельные баллистические ракеты, которые могут поражать авианосцы и другие корабли, находящиеся в движении".

Тем не менее в то время ракеты DF-21D и поддерживающая их система командования, управления, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и рекогносцировки не обладали такими способностями. Я пришел к выводу, что Китай вел пропаганду в рамках информационной войны, чтобы оказать давление на ВМС США.

В своей книге "Народно-освободительная армия Китая (НОАК) победит силы самообороны Японии" я отметил: большинство экспертов испытывает сомнения по поводу того, что так называемые противокорабельные баллистические ракеты DF-21D и DF-26B могут точно попасть в движущийся авианосец с расстояния в более, чем тысяча километров.

НОАК не проводила испытания по поражению движущихся целей с дальнего расстояния, поэтому заявления о том, что DF-21D и DF-26B - это противокорабельные баллистические ракеты - не более чем информационная война.

Длинная сюжет о противокорабельных баллистических ракетах, показанный национальным китайским каналом CCTV 29 ноября 2009 года, подтверждает эти мысли: особенно запомнилась шокирующая сцена, как корабль класса "Иджис" не смог перехватить противокорабельную баллистическую ракету, летящую к американскому авианосцу, в результате чего команду ждал трагический конец.

Этот сюжет оказал на США серьезное влияние. "Если Китай разработает высокоточные противокорабельные баллистические ракеты, нашим авианосцам придется отойти от китайской береговой линии на несколько сотен миль. В результате мы отступим на вторую линию островов", - заявил в сентябре 2010 года министр обороны США Роберт Гейтс (Robert Gates).

Командующий американским Тихоокеанским флотом адмирал Роберт Уиллард (Robert Willard) также отметил: "Китайские стратегические ракетные подразделения уже могут использовать ракеты DF-21D против американских авианосных ударных групп. Их возможность по сдерживанию наших сил ВМС выросла".

Тем не менее в то время были эксперты, которые считали, что американские военачальники переоценивают DF-21D.

Например, профессор Академии военно-морских сил США Эндрю Эриксон (Andrew Erickson) подчеркнул: "Есть информация, что ракеты DF-21D и DF-26B испытывали в пустыне Гоби против фиксированных целей, имитировавших авианосцы, однако нет никаких подтверждений испытаний этих ракет в море против движущихся целей".

То есть, по словам американского эксперта, Китай принял на вооружение противокорабельные баллистические ракеты, не проверив их в море на движущихся объектах.

Последние испытания показали способность ракет поражать движущиеся цели в благоприятных условиях

Если информация газеты "Ёмиури" достоверна, то Китай впервые испытал противокорабельные баллистические ракеты на движущихся в море целях. Это означает, что был преодолен первый этап.

В этот раз ракеты DF-21D и DF-26B запустили из разных мест, и они одновременно попали в торговое судно, потопив его.

Даже если в статье приведены факты, в ней все равно есть один непонятный момент.

Испытания проходили в жестких условиях реального боя или же в благоприятных условиях, при которых задача состояла только в том, чтобы одновременно попасть в цель?

Этот аспект крайне важен.

Другими словами, возникают подозрения, что ударным группам предоставили точные координаты цели, а также данные о погодных условиях, которые жизненно необходимы для нанесения одновременного удара.

По моему мнению, китайские ударные группы получили точные координаты цели, чтобы ракеты попали в нее одновременно.

По меньшей мере, регион нахождения объекта ограничен - между провинцией Хайнань и Парасельскими островами. Обнаружить такую цель совсем не сложно.

В реальном бою местоположение вражеских кораблей, как правило, неизвестно. В таких условиях найти движущуюся цель и поразить ее с расстояния в тысячу километров сложно даже американским ВМС.

Следовательно, на данном этапе нельзя говорить о том, что китайские противокорабельные баллистические ракеты кардинально изменят условия реального боя.

Чтобы Китай мог уничтожить американские авианосцы, ему необходимо решить следующие проблемы.

Сложность попадания в цель в жестких условиях реального боя

НОАК должна преодолеть следующие препятствия в области разведки, наблюдения и рекогносцировки для получения возможности наведения на американские авианосцы:

- Обнаружение авианосца;

- Определение местоположения и принадлежности - враг или союзник;

- Постоянное отслеживание перемещения;

- Поражение авианосца при помощи противокорабельных баллистических ракет;

- Чтобы ракета достигла цели, необходимо преодолеть многослойную систему защиты авианосца;

- В результате необходимо оценить, достаточно ли будет этого ущерба, чтобы вывести авианосец из игры.

Американские ВМС называют этот процесс "килл чейн" (цепочка поражения). Каждый этап необходимо осуществить в строгой последовательности, поэтому, если один из этапов в этой цепочке заканчивается неудачей, рушится весь процесс.

Все американские подразделения, включая ВМС и ВВС, обладают способностью воспрепятствовать этому процессу на каждом этапе.

Как отмечает газета "Ёмиури", для получения информации о кораблях противника не обойтись без спутников-разведчиков.

Чтобы получить точную информацию о цели, спутники должны находиться на низкой околоземной орбите (примерно 660 миль от Земли).

На этой высоте спутники летят со скоростью около 16 тысяч миль в час. Другими словами, они моментально исчезают за линией горизонта и не возвращаются примерно в течение часа.

Чтобы вести непрерывное наблюдение за морской зоной в районе Китая, необходимо обеспечить три параллельных околоземных орбиты с севера на юг и вывести на каждую орбиту несколько десятков спутников. Только благодаря этому будет гарантировано постоянное покрытие требуемого региона.

У Китая нет такой разветвленной сети искусственных спутников.

"Спутников дистанционного зондирования", о которых пишет "Ёмиури", не более 60-70. Даже если Китай увеличит их количество, наземную систему управления, необходимую для наведения оружия на авианосцы, будет сложно связать со всеми этими искусственными спутниками.

Еще один способ - управляемые или беспилотные самолеты, оснащенные радарами.

Тем не менее авианосные американские группы создают плотную оборонную сеть вокруг авианосца, используя перехватчики, объединенные в сеть ракеты земля-воздух, самолеты наблюдения и бортовые постановщики помех.

Вероятность сближения китайских самолетов с авианосцем для непрерывного получения информации о цели крайне мала. Это касается также китайских кораблей и подводных лодок - они не устоят перед мощью авианосных групп США.

Следовательно, успешное преодоление важных первоначальных этапов обнаружения и наведения на цель - задача не из простых.

Подключение ресурсов, необходимых для этих задач, к системам, используемым в последующих после "килл чейн" задачах, затруднительно применительно к непрерывно движущимся целям.

Кроме того, любому оружию, наведенному на цель, будет необходимо преодолевать электронные средства противодействия, а в будущем - многослойную оборонную сеть, включающую лучевые вооружения.

Издание "Ёмиури" пишет, что сверхзвуковой беспилотный разведывательный аппарат WZ-8, оснащенный камерой высокого разрешения, будет проверять статус поражения цели после атаки, однако, по моему мнению, эффективность этого летательного аппарата в реальном бою будет весьма низкой.

Дело в том, что WZ-8 очень похож на американские D-21, которые запускались в воздухе, но D-21 - это БПЛА, повторное использование которого не предполагалось. Он сбрасывал пленку на воду, которую подбирали ВМС.

Кроме того, запускаемые в воздухе летательные аппараты характеризуются небольшой дальностью полета, и совершенно непонятно, как WZ-8 вернется на базу после съемки цели на расстоянии тысяча километров.

Предупреждение адмирала Ричардсона

Чтобы противостоять китайским противокорабельным баллистическим ракетам, не стоит их слишком бояться. Необходимо их правильно оценить и принять соответствующие контрмеры.

В 2016 году руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон выразил опасения, что ВМС США слишком боятся новых китайских ракет и ведут себя пассивно. "Больше американские ВМС не будут использовать такой термин, как система ограничения доступа", - заявил он, удивив мировых экспертов в области безопасности.

Я думаю, что американский военачальник хотел подчеркнуть следующее:

- Использование этого термина приводит к излишней боязни китайской системы ограничения доступа (баллистические ракеты DF-21D и DF-26B, а также противокорабельные крылатые ракеты), в результате чего тактика ВМС США становится оборонительной и робкой. То есть такое положение вещей необходимо изменить.

- Смысл существования ВМС США заключается не в словах, а действиях, которые обеспечивают американские интересы. Поэтому необходимо как можно скорее вернуться к своему первоначальному состоянию - агрессивному и сильному флоту.

Суть заявлений адмирала Ричардсона заключается в том, что нельзя поддаваться пропаганде Китая, который грозится уничтожить американские авианосцы ракетами DF-21D и DF-26B. Нельзя их слишком бояться, но и недооценивать также опасно. ВМС США должны принять симметричные меры.

Идеи Ричардсона касаются также и сил самообороны Японии.

Выводы

Если газета "Ёмиури" не ошибается, то китайские противокорабельные баллистические ракеты, которые ранее считались не более чем пропагандой, теперь могут наводиться на цели в благоприятных условиях - когда известны координаты перемещающихся кораблей.

Тем не менее я думаю, что у Китая пока недостаточно подготовлена система командования, управления, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и рекогносцировки, необходимая для наведения на американские авианосцы и уничтожения их в реальном бою.

Тем не менее, если КНР в ближайшие несколько лет усовершенствует эту систему, она сможет наносить удары по движущимся авианосцам противокорабельными баллистическими ракетами.

Особенно следует обратить внимание на использование космического пространства, в частности, искусственных спутников. В этом смысле военные действия в космосе приобретают все большую важность.

Модернизированные ракеты DF-21D и DF-26B представляют угрозу и для Японии.

Существует острая необходимость в повышении способности сил самообороны противостоять противокорабельным баллистическим ракетам Китая с учетом дальнейшего улучшения их характеристик.

Комментарии японских читателей

Independence

Китай нарушает военный баланс в регионе и запутывает весь мир. Необходимо ввести против него жесткие санкции.

Fre

Хорошая статья. ВМС США уже стали слабее. Одна из целей Китая достигнута. Китай обязательно воплощает в жизнь то, что он хочет сделать. Сначала получается плохо, но потом он оттачивает технологии и реализует задуманное. Япония слаба не своими технологиями, а отсутствием желания что-либо делать. То есть, у нее нет стратегии.

Япония постоянно адаптируется к условиям, а Китай ставит цели и развивает технологии. Поэтому между нашими странами такие отличия.

Hor

Китай наращивает военную мощь, вторгается в территориальные воды, наносит киберудары, а правительство Японии как будто не замечает этого. Наверное, оно обратит внимание только тогда, когда Китай нанесет удар и оккупирует часть территорий. Народ крайне обеспокоен будущим. Неужели власти продолжать ограничиваться словами "сожалеем" и "предупреждаем"?

Lov

В Японии из-за раскаяния, связанного с Второй мировой войной, есть тенденция выступать против и табуировать ядерное оружие, а также наступательную мощь. Оппозиционные и левые партии утверждают, что угрозе Китая, КНДР, России и других авторитарных стран можно противостоять при помощи дипломатии, но я так не думаю. С учетом необходимости защиты территории Японии и японцев нужны средства, которые заставят противника отказаться от агрессии.

Crs

Если у Японии будут аналогичные ракеты, китайские корабли не смогут свободно перемещаться. Нужны ракеты с немного уменьшенным радиусом действия, чтобы наземные силы самообороны смогли нанести массированный удар. Китайские авианосцы также получат симметричный ответ.

H20

Японские СМИ не должны зацикливаться на внутриполитических проблемах. Необходимо также освещать военную ситуацию в соседних странах ради поддержания мира. Кроме того, стоит обсудить тему внесения поправок в девятую статью Конституции, а не кричать, что это законопроект о войне.

Zse

Факт в том, что в результате развития ракет значимость авианосцев снизилась. Необходимо разрабатывать средства быстрого, безопасного и эффективного применения военной мощи, которые будут лучше авианосцев, например, стелс-беспилотники.

Pkf

Авианосец - это большая цель, и смысл обладания такими кораблями заключается только в сдерживании и демонстрации силы. Японии следует прилагать больше усилий к разработке наступательных и оборонных ракетных систем. Отличительная черта российских и других ракет заключается в том, что после запуска их уже не остановить. Поэтому необходимо обсуждать возможность нанесения ударов по вражеским объектам. Сам факт обсуждения уже повысит силу сдерживания.

Tak

До конца Второй мировой войны Китай был оккупирован Японией, но с помощью США и Великобритании он стал победителем. После войны КНР получила от Японии и других стран помощь в размере шести триллионов иен. Также занималась воровством технологий. Если Китай использовал эту помощь на развитие военных технологий, страны, помогавшие ему, должны раскаяться. Необходимо срочно принимать меры, иначе будет поздно.

Banzai24

Чтобы сокрушить Китай, США, Великобритания, Франция, Германия и другие союзники должны одновременно нанести удар по военным базам в его центральной части. Лучше, чтобы войны не было, но необходимо сформировать оборонную стратегию в зависимости от шагов оппонента.

Dod

Если в течение ближайших десяти лет Китай повысит точность ракет, японская оборона не справится с ними. Точных данных о количестве DF-21D нет, но я не удивлюсь, если у Китая уже тысяча таких ракет. Япония должна задуматься о возможности перехвата всех этих DF-21D.

Wtb

Китай хочет разделить мир на две части - демократическая и социалистическая. С демократическими странами у Японии хорошие отношения, но вряд ли они улучшатся с Китаем, Россией, Вьетнамом и Индией. Россия также стремится к гегемонии. Между странами коммунистического лагеря может обостриться конкуренция. Тогда нарушится военный баланс. И вообще, хочу спросить: вы знаете, что Япония - это демократическая страна?

Ёсикадзу Ватанабэ (Yoshikazu Watanabe)