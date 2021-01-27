Dagens Nyheter (Швеция): в лице Байдена Путин получит предсказуемого и стабильного оппонента

Трамп восхищался Путиным, а Байден его критикует. Тем не менее при Байдене шансов на новую «перезагрузку» больше, пишет DN: едва вступив в должность, Байден сделал шаг навстречу России. Видимо, Белый дом рассчитывает применять к Кремлю комбинацию кнута и пряника, предполагает шведский обозреватель.

Есть ли у США и России шанс наладить отношения? Это стало бы неожиданным поворотом, ведь в Белом доме симпатизирующего Путину президента как раз сменил его критик. Но первым сигналом того, что такая возможность есть, стало предложение Джо Байдена продлить на пять лет последний из оставшихся ядерных договоров между США и Россией

В своей инаугурационной речи президент Байден заверил мир, что США после четырех лет хаоса и зацикленности на себе при Дональде Трампе теперь станут более надежным и стабильным партнером. Больше он про внешнюю политику не сказал ни слова.

Но новая администрация тем не менее начала действовать очень быстро, в особенности в области отношений с Россией. Конечно, едва ли можно говорить о возврате к более теплым отношениям, чего пытались добиться прошлые президенты, в последний раз - Барак Обама. Но Байден явно готов к перезагрузке хотя бы в каком-то виде. Во всяком случае, он допускает возможность прагматичной коммуникации между двумя крупнейшими ядерными державами в мире.

Белый дом сигнализирует, что в его планах - применять к Кремлю комбинацию кнута и пряника. Конфронтации и сотрудничества.

Одной из первых мер Байдена стал запрос к советнику по национальной безопасности и заместителю директора ЦРУ Эврил Хэйнс (Avril Haines) поднять ряд проступков и недемократических действий России, которые при попустительстве Трампа остались без комментариев. Речь идет, например, об отравлении и заключении под стражу лидера российской оппозиции Алексея Навального, взломе американской базы данных, информации, что Россия платит деньги за убийство американских солдат в Афганистане, подозрениях, что Кремль вмешивался в президентские выборы в 2020 году.

Это не должно помешать сотрудничеству в тех областях, где удастся прийти к согласию. Самая острая проблема, с которой Байден намерен покончить, - это Договор СНВ-III, единственное соглашение об ограничении ядерных вооружений, которое еще действует между Россией и США. В последние годы США и Россия вышли из двух соглашений о вооружениях: в 2019 году истек Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а в 2020 году обе страны вышли из Договора по открытому небу, согласно которому страны-участницы имели право проводить наблюдательные полеты над военными объектами друг друга - предполагалось, что это усилит доверие между Россией и США.

СНВ-III истекает менее чем через две недели, 5 февраля. Без него мир станет гораздо менее безопасным местом, поскольку больше нельзя будет регулировать количество ядерного оружия, включая подлодки с ядерными вооружениями, бомбардировщики и ракеты у России и США.

И вот Белый дом предложил продлить на пять лет договор, заключенный в 2010 году президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Согласно ему, у каждой страны должно быть не более 1 550 ядерных боеголовок (доставляемых к цели с помощью баллистических ракет или стратегических бомбардировщиков).

Москва тут же приняла предложение Байдена. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия тоже хочет продлить договор (Москва придерживалась такого курса с самого начала), если это не будет связано с "неприемлемыми условиями".

Все идет к тому, что договор будет продлен, но у Москвы и Вашингтона остается мало времени на то, чтобы прийти к конкретному соглашению.

Новые отношения между ядерными сверхдержавами предстоит выстраивать президенту, который, в отличие от Трампа, неоднократно выражавшего восхищение Путиным, весьма критически относится к политике Кремля.

Путин никогда не скрывал, что на выборах 2016 года Трамп был его фаворитом. Кремль потратил немало ресурсов, чтобы помочь ему обойти Хиллари Клинтон. Во-первых, военная разведка ГРУ взламывала почтовые аккаунты демократов (чтобы передать информацию Wikileaks), во-вторых так называемая фабрика троллей в Санкт-Петербурге вела пропагандистскую кампанию против Клинтон в социальных сетях.

Неожиданно для Путина Трампу действительно удалось выиграть выборы, и российское руководство возлагало большие надежды на бывшего магната в сфере недвижимости. Трамп никогда не критиковал Путина и намекал, что не исключает отмены санкций против России.

И все же четыре года с Трампом во многих отношениях стали разочарованием для Кремля. Да, в Белом доме сидел человек, который понимал Путина, но он мало что мог сделать, поскольку ему мешали расследование о вмешательстве России в выборы и строптивый американский Конгресс.

От Байдена Москва ждет более жесткой линии. Но для Путина, который за совокупное время своего президентства встретится уже с пятым президентом США, есть и преимущества. У Путина теперь будет предсказуемый и стабильный оппонент, которого поддерживают опытные дипломаты и советники по безопасности. Ничего этого не было при Трампе.

Бывший российский министр иностранных дел Игорь Иванов, который, вероятно, в некоторой степени отражает настроения, царящие в Кремле, написал в Moscow Times: "В этом смысле наследие, оставленное Дональдом Трампом, не предвещает ничего хорошего. Больше всего удручает, возможно, даже не то, что двусторонние отношения сейчас на самом низком за многие десятилетия уровне, но то, что при Трампе были уничтожены почти все переговорные механизмы, которые раньше использовались для решения проблем или удержания их под контролем".

Путину нравится, когда США обращаются с ним как с важным и равноправным партнером.

Благодаря этому, возможно, сверхдержавы впервые за много лет смогут наладить более регулярные связи и диалог - по крайней мере в области политики безопасности.

В других областях, таких как права человека, демократия и претензии Москвы на право управлять своим "ближним зарубежьем", конфронтация, видимо, продолжится.

Во время слушаний в Сенате на прошлой неделе вступающий на пост госсекретаря Энтони Блинкен (Antony Blinken) объявил, что поддерживает идею отправки американского оружия на Украину в качестве помощи. Против этого выступал Обама. Также Блинкен сказал, что предлагает пригласить Грузию в НАТО.

Микаэль Виниарски (Michael Winiarski)