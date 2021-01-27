Долгий век русского «Медведя»

Ту-95 – единственный в мире скоростной турбовинтовой серийный бомбардировщик, находящийся на боевом дежурстве с 1955 года

Невзирая на почтенный возраст – первый полет советский стратегический бомбардировщик Ту-95 совершил почти семьдесят лет назад, в ноябре 1952 года, самолет, по классификации НАТО Bear («Медведь»), и сегодня в боевом строю. Причем это не заслуженная дань уважения ветерану: «Медведь», разработанный в качестве средства ядерного сдерживания и достижения паритета с США в составе стратегического авиакрыла России, и в XXI веке успешно выполняет боевые задачи.

Но большинство военных историков главной заслугой стратега считают ни много ни мало, а предотвращение ядерной войны СССР и США, реальная угроза которой возникла в пятидесятых годах прошлого века. Не случайно Ту-95 воспринимается как один из характерных символов холодной войны, в которой бомбардировщику отводилась одна из ключевых ролей.

Угроза – реальная

Главной причиной создания Ту-95, способного не только нести, но и доставлять на значительные расстояния ядерные боеприпасы стало нарушение паритета в сфере ядерных вооружений, возникшее в середине XX века между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

Разрушившие в августе 1945 года японские города Хиросима и Нагасаки атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» стали совершенно новым видом оружия массового поражения, отсутствовавшего у СССР. В американском военно-политическом руководстве полагали, что боевой атом дает реальную возможность уничтожить Советский Союз, в котором с момента его возникновения американский истеблишмент видел своего главного врага.

“ Советско-российскому «Медведю» принадлежит несколько мировых рекордов скорости и дальности полета. Однако главным рекордом следует считать его боевое долголетие ”

В 1945 году президент Трумэн получил документ, подписанный начальником Объединенного комитета начальников штабов адмиралом Уильямом Леги. В нем глава ОКНШ докладывал своему президенту о том, что для достижения быстрейшего воздействия на наступательные возможности Советского Союза ограниченные воздушные удары с применением атомных бомб должны быть сконцентрированы на 20 городах. В их числе Москва, Ленинград, Новосибирск, Горький, Баку, Ташкент, Тбилиси, Челябинск и Омск, где сосредоточено основное военное производство.

Примечательно, что стратегическая авиация Штатов в 1946–1947 годах располагала солидным (порядка 150 машин) флотом дальних бомбардировщиков B-29 и примерно таким же количеством межконтинентальных стратегических турбореактивно-поршневых B-36, способных нести ядерные боеприпасы и дислоцированных на авиабазах, откуда можно было отбомбиться по территории СССР.

Долететь, отбомбиться, вернуться

В советском авиапарке дальней авиации на тот момент были Ту-4, копии американских B-29 и не обладавших межконтинентальной дальностью полета 5100 километров.

Естественно, что политическое и военное руководство советской страны не могло мириться с таким положением дел, и в сентябре 1949 года в ОКБ Андрея Николаевича Туполева, выполняя требования Постановления Совета министров СССР № 3929-1608, приступили к созданию опытного тяжелого бомбардировщика, способного перемещать ядерные боеприпасы на межконтинентальные расстояния. Проект получил шифр «85». В начале 1951-го головной ЛА вышел на стадию заводских испытаний, однако уже к концу того же года программу признали бесперспективной и свернули.

Анализ шедших в это время на Корейском полуострове боевых действий, где интенсивно применялась авиация, показывал, что самолеты с силовыми агрегатами поршневого типа перестают удовлетворять требования военных к современным боевым самолетам.

Аналогичные выводы сделаны и учеными, осуществляющими свою деятельность по ту сторону океана, что выразилось в ускоренном вводе в эксплуатацию реактивного B-47 и форсировании разработок нового стратегического турбореактивного бомбардировщика B-52, призванных заменить B-29 и B-36.

Возрастающая боевая мощь стратегической авиации вероятного противника требовала от руководства СССР адекватного ответа. Первым советским тяжелым двухмоторным реактивным многоцелевым самолетом стал Ту-16, способный по кратчайшему пути достигать территории США. Самолет мог доставлять на дальность 5640 километров боевую нагрузку, состоящую из девяти тысяч килограммов авиабомб и двух КР. Конструкция оказалась настолько успешной и универсальной, что послужила основой для создания более чем ста модификаций гражданских и военных самолетов.

Особыми успехами боевые действия подразделений армии США на Корейском полуострове не отличались, и американские политики и военные принялись искать в этом виноватых. Виноватого назначили быстро – СССР, страну, действительно оказывавшую материальную и военную помощь корейским и вьетнамским оппонентам Дядюшки Сэма. Это в свою очередь инициировало создание в аппарате президента Трумэна беспрецедентного документа. 27 января 1952 года 33-й президент США выдал директиву госсекретарю Дину Ачесону, из которой следовало: «Правильным решением теперь был бы ультиматум, извещавший Москву, что мы намерены разрушить все базы в Маньчжурии… Это означает всеобщую войну. Это означает, что Москва, Ленинград, Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Дайрен, Одесса, Сталинград и все промышленные предприятия Китая и СССР будут стерты с лица земли. Это последний шанс для советского правительства решить, заслуживает ли оно того, чтобы существовать или нет».

Фактором, придававшим Трумэну уверенность в разговоре с Советским Союзом с позиции силы, стало значительное превосходство в количестве ЯБ, находящихся на вооружении армии США: в арсеналах было накоплено 450 ядерных боевых зарядов против двух с половиной десятков, имевшихся в распоряжении СССР.

Реакция Кремля была молниеносной. Несмотря на то, что уровень развития советской стратегической бомбардировочной авиации едва достиг уровня авиапарка США второй половины сороковых, ведущие КБ СССР срочно сворачивают программу создания тяжелого бомбардировщика с поршневым двигателем и в авральном режиме проектируют стратегический бомбардировщик с турбовинтовыми (турбореактивными) двигателями, способный нести на борту ядерные боеприпасы.

Таким самолетом стал Ту-95. Его появлению способствовало несколько ключевых факторов: инновационный подход к компоновке тяжелого самолета, летающего на околозвуковых скоростях, и к комплексу его основных параметров и характеристик, формирование представителями ВВС принципиально новых требований к стратегическому самолету-носителю ядерного вооружения, создание на базе турбовинтовых силовых установок современных двигателей, отличающихся сочетанием высокой мощности с превосходной экономичностью.

Существенное усиление средств ПВО, характерное для конца сороковых – начала пятидесятых годов прошлого столетия, в сочетании с принятием на вооружение армий ведущих мировых держав трансзвуковых истребителей-перехватчиков, имеющих в составе бортового вооружения эффективные РЛС, сделало использование самолета-носителя, скорость которого не превышает 600 километров в час, мягко говоря, бесперспективным. Кроме того, скорость стратега должна была стать сравнимой со скоростью перехватчиков, состоящих на вооружении сил ПВО вероятного противника. И в заключение: степень выживаемости экипажа в первую очередь зависела от скорости выхода самолета – носителя ЯБ из зоны поражения.

На ранних этапах проектирования Ту-95 конструкторы рассматривали различные варианты сочетания турбовинтовых и турбореактивных силовых установок, однако победу одержали сторонники винтовой концепции. «Медведь» изначально разрабатывался с системой обеспечения дозаправки топливом в воздухе, что увеличивало дальность полета до фантастических для того времени значений: около 18 тысяч километров при одной дозаправке и 32 тысячи километров – с несколькими.

Своевременный ответ

В результате усилий советских ученых и конструкторов первый опытный образец, получивший индекс «95-1», поднялся в воздух уже в ноябре 1952 года. Он стал единственным в истории мировой авиации самолетом такого класса, использующим турбовинтовые силовые установки. Его уникальные технические и эксплуатационные характеристики (максимальная дальность полета – 12 тысяч километров без дозаправки в воздухе, максимальная боевая нагрузка – 12 тысяч килограммов авиационных боеприпасов, включая КР с ЯБЧ и атомные бомбы), позволяющие не только достигать территории Америки, но и гарантировать возвращение самолета на базу, обеспечили очередной этап эволюции советской стратегической авиации и свели на нет притязания американских «ястребов» на мировое ядерное господство. А в сочетании с принятием на вооружение советских Вооруженных сил наземной баллистической оперативно-тактической ракеты «Р-2» (8Ж38) резко, практически до нуля снизило желание руководства США и НАТО попробовать свои силы в воздушной войне с Советским Союзом. Серийный выпуск этой машины начался в 1955 году.

Ту-95 в авиации XXI века

Почтенный возраст стратегического бомбардировщика, получившего от американцев очень меткое и чрезвычайно приятное русскому уху название «Медведь», не мешает ему оставаться самым частым гостем, представляющим российские ВВС в нейтральном воздушном пространстве.

Нахождение боевых машин этого типа в прекрасном техническом состоянии, обладание более чем достаточным эксплуатационным ресурсом в сочетании с высокой степенью экономичности стало ключевой причиной стабильного использования Ту-95 для слежения за группами боевых кораблей вероятного противника. Кроме того, он по-прежнему высокоэффективен как средство демонстрации сил на стратегически важных направлениях. «Медведи» регулярно выходят на дистанцию визуального, в том числе и внезапного контакта с ударными авианосными группами ВМС Североатлантического альянса.

Эксплуатационная простота и высочайший уровень надежности позволяют Ту-95 оставаться в боевом строю спустя почти семьдесят лет после первого полета. Принятие на вооружение самого совершенного на сегодня сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 (по коду Североатлантического альянса – Blackjack) практически не изменило роли «Медведя» в стратегическом крыле дальней авиации ВКС России. «Белый лебедь», а именно такое название получил Ту-160 у авиаторов, требует весьма дорогостоящей инфраструктуры, способной обеспечить его качественное обслуживание. Поэтому перспектива «служебного роста» Ту-95, получившего современное вооружение и оборудование, безоблачна, по крайней мере до сороковых годов этого столетия.

Убеленному сединами советско-российскому «Медведю» принадлежит несколько мировых рекордов скорости и дальности полета. Однако главным рекордом этого самолета, на мой взгляд, следует считать его боевое долголетие.

До недавнего времени наши заокеанские «партнеры» считали Ту-95 лишь инструментом ядерного сдерживания, предназначенным для нанесения ударов в случае возникновения глобального военного конфликта. Однако участие ВКС России в боевых действиях на территории Сирии показало ошибочность выводов американских военных экспертов.

Удары крылатыми ракетами Х-25, нанесенные «Медведями» в ноябре 2015 года по позициям формирований Исламского государства (запрещенного на территории РФ), стали неприятным сюрпризом как для самих боевиков, так и для их заокеанских кураторов. Год спустя самолеты Ту-95, находящиеся над акваторией Средиземного моря, нанесли еще один ракетный удар по базам этой террористической группировки. В июле 2017 года ракетный удар, выполненный «Медведями», накрыл базу, на которой располагалось командование ИГ. Причем пуск ракет произведен на дальности, равной одному километру, что практически исключало возможность любого противодействия со стороны противника.

Очевидно, что использование стратегического бомбардировщика, разработанного в пятидесятых годах прошлого века, не утратило актуальности и в век повальной роботизации и компьютеризации. Они успешно занимают свою нишу на современных ТВД, одинаково успешно выполняя боевые задачи в условиях гибридных войн и локальных военных конфликтов. Эффективной замены матерому «Медведю» нет, да и задачи на ее создание тоже нет, поскольку Ту-95 по-прежнему на высоте.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 3 (866) за 26 января 2021 года