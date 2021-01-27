Прилетело минное поле...

В инженерные войска приходит первая послесоветская система дистанционного минирования

В Российскую армию начала поступать новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», созданная в НПО «Сплав» (входит в Ростех) в рамках одноименной НИР. Ее разработка началась в 2013 году. Впервые эти инженерные системы были представлены широкой публике 24 июня прошлого года на юбилейном Параде Победы на Красной площади.

Старым дедовским способом

ИСДМ представляет собой установку на колесном шасси высокой проходимости, работающую по принципу реактивных систем залпового огня. Отличие от российской РСЗО «Град» состоит в большем числе направляющих – их 50, а не 40. Но калибр снарядов тот же самый – 122 миллиметра. Меньше и дальность стрельбы, которая находится в диапазоне от 5 до 15 километров.

Снаряды «Земледелия» снаряжаются кассетами с минами различных типов – противопехотными и противотанковыми. Различно количество мин в каждой кассете в зависимости от их типа и мощности. На минах перед запуском реактивных снарядов устанавливается время их «годности». То есть указывается период времени, по прошествии которого мины либо самоликвидируются, либо деактивируются. Это необходимо для того, чтобы обезопасить продвижение своих войск по заминированной территории. Также это необходимо для возвращения к нормальной жизни районов боевых действий после их окончания.

Ростех, сообщивший об этом давно ожидавшемся событии, скромно умолчал о важных подробностях, касающихся количества выстреливаемых полным залпом «Земледелия» мин и о минируемой таким образом площади. И тут всего лишь два варианта. НПО «Сплав» либо создал для «Земледелия» новые реактивные снаряды с новыми кассетами мин, либо воспользовался старыми, уже существующими.

При втором варианте следует признать, что новизна распространилась лишь на автоматизацию некоторых процессов. Прежде всего «Земледелие» составляет точную электронную карту расположения заброшенных мин, которая передается в бронетанковые и мотострелковые части для того, чтобы эти войска имели четкую картину заминированных территорий.

“ С вооружением инженерных войск ИСДМ «Земледелие» существенно возрастет их эффективность в установке минных полей ”

Да, действительно, дистанционное минирование существует уже довольно давно. Советская армия начала использовать этот метод еще во время афганской войны. При этом применялись не только специальные машины, о чем мы поговорим ниже, но и обычное вооружение, которое способно выстреливать кассеты с минами. В частности, РСЗО «Град» того же самого 122-мм калибра. Существуют для этого калибра и специальные «минерские» боеприпасы, которые были созданы именно для «Града».

Снаряд 3М16 имеет длину 3,02 метра и массу 56,4 килограмма. В головной части в один ряд по продольной оси размещается пять противопехотных мин ПОМ-2. На нисходящем участке траектории головной обтекатель сбрасывается. Пиропатрон выбрасывает мины из тела снаряда. Постановка мин на взвод начинается при их выбросе и заканчивается при приземлении. Мины устанавливаются на поверхности земли на четыре лапки и выбрасывают по сторонам четыре нити длиной 10 метров, при натяжении которых срабатывает взрыватель.

При стрельбе на максимальную дальность мины ложатся в эллипсе 105х70 метров. При стрельбе залпом из 40 реактивных снарядов (как у «Града») мины разбрасываются на площади 250 тысяч квадратных метров. У «Земледелия», имеющего 50 направляющих, площадь покрытия, разумеется, больше. Если, конечно, для новой ИСДМ не создали новые боеприпасы.

Для того чтобы с плотностью, необходимой по нормативам, заминировать километровый участок по фронту, необходимо истратить 20 снарядов 3М16. В сумме это будет 100 минут.

Снаряд 9М28К имеет длину 3,02 метра и массу 57,7 килограмма. Он вмещает три противотанковые мины ПТМ-3 зарядом 1,8 килограмма взрывчатого вещества. Выброс и активация мин происходят так же, как и в снаряде с противопехотными минами. Противотанковая мина имеет неконтактный взрыватель, реагирующий на магнитное поле или на смещение мины.

Для надежного минирования километрового участка по фронту требуются 90 реактивных снарядов, вмещающих в общей сложности 270 ПТМ-3.

Дальность у обоих снарядов – от 1,5 до 14 километров.

Своя ИСДМ ближе к телу

Незначительное количество мин, приходящихся на один снаряд, предопределено малым внутренним диаметром боеприпасов калибра 122 миллиметра. Это количество резко возрастает при переходе на калибр 300 миллиметров, используемый в РСЗО «Смерч».

Снаряд 9М55К3 с противопехотными минами ПОМ-2 имеет длину 760 сантиметров, массу – 800 килограммов. В головной части, имеющей длину 205 сантиметров, размещаются 64 мины – восемь рядов по восемь мин в каждом ряду.

У этого снаряда по сравнению с аналогичным снарядом РСЗО «Град» существенно большая дальность полета – от 20 до 70 километров. Мины разбрасываются на площади около 2х2 километра. Полный залп «Смерча» из 12 снарядов устанавливает 768 мин.

Снаряд 9М55К4 с противотанковыми минами ПТМ-3 имеет те же габариты и дальность. Вмещает 25 мин. Полный залп устанавливает 300 мин на площади около 2х2 километра (400 гектаров).

Безусловно, 16 противопехотных мин в снаряде калибра 300 миллиметров – это гораздо больше, чем пять мин при использовании снаряда калибра 122 миллиметра. При противотанковом минировании разница еще больше – 25 мин против трех. И куда более убедительно выглядит дальность стрельбы снарядами «Смерча», достигающая 70 километров. Однако не все так просто и однозначно. Чем дальше дистанция стрельбы, тем больше разлет снарядов. И для того, чтобы добиться эффективной плотности установки мин на максимальных дистанциях, необходимо произвести больше залпов. При этом следует учитывать, что стоимость снарядов большего калибра существенно выше, чем 122-миллиметрового.

Фото: sputniknews.com

И еще один важный момент – перезарядка РСЗО. В «Смерче» используется транспортно-заряжающая машина. Время перезарядки боекомплекта составляет 15 минут. У новейшей модификации системы «Град» – «Торнадо-Г» тоже есть транспортно-заряжающая машина. С ее помощью, как это ни парадоксально, перезарядка сорока направляющих выполняется за семь минут.

Однако у «Земледелия» с 50 направляющими это время еще меньше. Транспортно-заряжающая машина устанавливает в боевую машину два блока по 25 пусковых контейнеров в каждом, то есть производятся всего лишь два действия.

Несмотря на то, что Ростех мало что сообщил о новой ИСДМ, но по опубликованной фотографии «Земледелия» можно заметить – длина снаряда больше, чем у РСЗО «Град». Соответственно машина должна располагать увеличенным количеством забрасываемых мин не только из-за введения десяти дополнительных направляющих, но и большей емкости каждого снаряда.

Несомненная польза от замены РСЗО «Град» специальной инженерной машиной при дистанционном минировании состоит в том, что эта машина сделана специальной, а не универсальной. Это позволило ввести дистанционный механизм установки на кассетах с минами времени, через которые они должны самоуничтожиться или деактивироваться. Также предусмотрена фиксация на электронной карте заминированных территорий и времени, когда истечет готовность мин к срабатыванию. А еще «Земледелие» оснащено системой точного позиционирования, использующей спутниковые сигналы ГЛОНАСС. Есть и датчики, которые по ряду параметров определяют состояние атмосферы, что необходимо для коррекции траектории полета снарядов в зависимости от температуры воздуха, влажности, силы и направления ветра, атмосферного давления.

Необходимо также признать, что появление в армии ИСДМ «Земледелие» является очень важным в организационном отношении. Каждый род Сухопутных войск РФ должен решать свои задачи. Ракетно-артиллерийские войска – обстреливать противника ракетами и снарядами. Инженерные войска должны делать много чего, в том числе создавать минные поля, а также их разминировать.

РСЗО нет в инженерных войсках, они эксплуатируются только в артиллерийских. Понятно, что это навязанная дополнительная функция, к тому же побочная, несильно нравится ракетчикам. И в случае дефицита времени они, несомненно, используют «Град» по прямому назначению.

Есть и еще один существенный плюс. С вооружением инженерных войск ИСДМ «Земледелие» существенно возрастет их эффективность по части установки минных полей. Потому что нынешняя техника ИВ сильно уступает практически по всем статьям новой системе.

Парк требует обновления

Большая часть машин для минирования, использующихся в инженерных войсках, относится к советскому периоду. Причем последние их модификации, самые новые сделаны в лучшем случае в середине 80-х годов. К таковым относится гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, принятый на вооружение в 1984-м. В нем использовано шасси от САУ СУ-100П. Поскольку машине приходится работать на незначительном удалении от противника, она оснащена пулеметом и дымовыми гранатами системы 902.

Принцип действия ГМЗ – по сути запахивание в землю противотанковых мин ТМ-52, ТМ-57, ТМ-62, ТМ-89. Расположенные по продольной оси корпуса мины поступают на спусковой транспортер, оснащенный механизмом перевода мин в боевое положение. Плуги с обратным отвалом заглубляют и маскируют мины.

Машина ГМЗ-3 обладает достаточно высокой производительностью. Взвод, состоящий из трех заградителей, за полчаса устанавливает гарантированно непроходимое для бронетехники противника минное поле по фронту до трех километров. Расчет ГМЗ состоит из трех человек.

Какое-либо агротехническое название следовало бы в первую очередь присвоить прицепным минным заградителям ПМЗ-3 и ПМЗ-4, поскольку они сильно напоминают сеялку. Их можно цеплять к любым транспортным средствам, включая трактор.

ПМЗ-4, появившийся в середине 70-х годов, устанавливает не только противотанковые, но и противопехотные мины. При этом значительная часть операций производится вручную, в связи с чем расчет не защищен даже противопульной броней. Поэтому ПМЗ используют на значительном удалении от противника и преимущественно на закрытой местности.

Расчет ПМЗ состоит из семи человек. И каждый из них строго выполняет свою технологическую операцию. Первый номер – оператор, является старшим расчета, руководит действиями минеров. Второй и третий номера находятся в кузове грузовика и подают мины из контейнера на направляющий лоток. Мины по транспортеру опускаются вниз в предварительно подплуженную борозду, а затем присыпаются слоем грунта. Четвертый номер отыскивает мины, снимает с них слой грунта. Пятый номер отвинчивает пробки мин. Шестой номер устанавливает взрыватели в мины, завинчивает пробки и вновь присыпает мины грунтом. Седьмой номер – водитель грузовика.

Такова технология установки неокончательно снаряженных мин. Если в мины уже установлены взрыватели, то расчет сокращается до пяти человек.

Первый номер – старший расчета. Второй и третий подают мины на лоток, предварительно снимая предохранительные чеки. Четвертый номер, также находясь в кузове, подает мины с приемного лотка на цепной транспортер. Пятый номер – водитель.

Некоторое количество этой архаичной техники по сей день эксплуатируется в инженерных войсках. Несомненное достоинство ПМЗ – дешевизна и простота использования. При помощи этих прицепов время минирования меньше в два-три раза, чем при ручной установке заграждений.

Количество возимых противотанковых мин – 200, противопехотных – 1000. Скорость укладки противотанковых мин – пять километров в час, противопехотных – два километра в час. Протяженность противотанкового минного поля при использовании полного боекомплекта – до 1100 метров, противопехотного – до 2700 метров.

Еще одна советская машина – универсальный минный заградитель УМЗ имеет значительно большую производительность примерно при равном боекомплекте. УМЗ расположен в кузове автомобиля ЗИЛ-131. Он представляет собой шесть блоков, заряженных 30 кассетами с минами как противотанковыми, так и противопехотными, возможно и смешанное минирование. Блоки поворачиваются вокруг вертикальной оси. Каждый блок также поворачивается вверх или вниз, как ствол артиллерийского орудия или направляющие РСЗО.

Перед началом минирования блоки вручную устанавливают в нужное положение. Минирование, то есть стрельба минами, происходит на скорости от 10 до 40 километров в час. При этом дальность вылета мин – от 15 до 55 метров. Боекомплекта хватает на то, чтобы протянуть однорядную полосу противопехотного минного заграждения на 2800 метров. При трехрядном минировании за один проход – 900 метров.

Древняя машина УМЗ, базирующаяся на автомобиле, выпуск которой давно прекращен, наконец-то модернизирована. В рамках ОКР «Клещ-Г» создано современное семейство заградителей, которое готовится к испытаниям. Тяжелая машина УМЗ-Г на базе танка Т-90, вооруженная пулеметом и закрывающая экипаж броней, оснащена девятью блоками с той же самой емкостью по 30 кассет в каждом. Средняя машина УМЗ-К весит 19 тонн и базируется на бронеавтомобиле «Астейс-70202-0000310». Оснащена шестью блоками. Легкая машина УМЗ-Т с двумя блоками создана на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ».

Несомненное достоинство этого нового семейства машин состоит в современных формах автоматизации процесса минирования. Экипаж сокращен до двух человек – водителя и оператора. Управление положением блоков и отстрелом мин из кассет выполняется дистанционно, из кабины.

И наконец, инженерные войска располагают вертолетными минными раскладчиками ВМР-1, которые также были созданы в советский период. Они представляют собой кассеты с минами, размещенные внутри фюзеляжа вертолета Ми-8. Емкость ВМС-1 – 200 мин разных типов. Вертолет, перемещаясь на скорости 15–20 километров в час и на высоте 10–50 метров, выкладывает весь свой боезапас на дистанции 0,8–1 километр примерно за три минуты.

Этот метод постановки минных полей наряду с достоинствами обладает и существенным недостатком – в зимнее время несущий винт вертолета поднимает облако снега, что существенно затрудняет пилотирование. Также следует признать небольшую емкость кассет с минами. Есть сведения, что вертолетный раскладчик тоже модернизируется.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 3 (866) за 26 января 2021 года