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Военно-промышленный курьер

В главной базе Балтийского флота завершается модернизация причалов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Обновленная причальная инфраструктура в Балтийске будет сдана в этом году.

Модернизированные причалы протяженностью около 3 километров позволят размещать в Балтийской военно-морской базе корабли в том числе перспективных проектов от 3-го до 1-го ранга – сторожевики, корветы, фрегаты, эсминцы.

Каждый из причалов представляет собой сложное современное инженерное сооружение, обеспечивающее потребности ошвартованных кораблей и судов в электроэнергии, пресной воде, канализации и линиях связи.

На сегодня на 16 из 20 причалов в гаванях главной базы БФ завершен капитальный ремонт причального фронта, в ходе которого были уложены новые кабельные линии электроснабжения и водопровод, выполнена антикоррозийная защита. Кроме того, уже построены очистные сооружения с возможностью трехступенчатой очистки сточных вод. Смонтирована и новая ливневая канализация.

Работы ведет 413-й филиал ФГУП ГВСУ № 4, на объекте задействовано более 100 человек и около 40 единиц строительной техники, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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