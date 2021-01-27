Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего

В США прошла презентация концепта скоростного вертолета Defiant-X. Машина выполнена на базе Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, совершившего первый полет в 2019 году.

Sikorsky и Boeing представили концепт вертолета, который сможет в будущем сменить знаменитый многоцелевой Sikorsky UH-60 Black Hawk. Машина получила обозначение Defiant-X: ее создали на основе прототипа SB-1 Defiant.

Вертолет имеет заметные отличия от своего прародителя. Его хотят снабдить шасси с носовым колесом. Передняя часть фюзеляжа будет заостренной.

Что касается концепции, то вертолеты похожи. Как SB-1 Defiant, так и Defiant-X имеет соосный несущий винт и толкающий винт в хвостовой части. Такая схема позволяет достигать скоростей, недоступных для вертолетов, выполненных по классической компоновке.

Defiant-X / ©Sikorsky/Boeing

Напомним, ранее Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant разогнали до скорости 380 километров в час, причем это далеко не предел для новой машины: предполагается, что она способна летать на скорости свыше 460 километров в час.

Какие бы технические решения ни выбрал дуэт Sikorsky с Boeing, ему предстоит нелегкая конкуренция с конвертопланом Bell V-280 Valor, совершившим первый полет в 2017 году.