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Naked Science

Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего

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Defiant-X
Defiant-X.
Источник изображения: Sikorsky/Boeing

В США прошла презентация концепта скоростного вертолета Defiant-X. Машина выполнена на базе Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, совершившего первый полет в 2019 году.

Sikorsky и Boeing представили концепт вертолета, который сможет в будущем сменить знаменитый многоцелевой Sikorsky UH-60 Black Hawk. Машина получила обозначение Defiant-X: ее создали на основе прототипа SB-1 Defiant.

Вертолет имеет заметные отличия от своего прародителя. Его хотят снабдить шасси с носовым колесом. Передняя часть фюзеляжа будет заостренной.

Что касается концепции, то вертолеты похожи. Как SB-1 Defiant, так и Defiant-X имеет соосный несущий винт и толкающий винт в хвостовой части. Такая схема позволяет достигать скоростей, недоступных для вертолетов, выполненных по классической компоновке.

Defiant-X / ©Sikorsky/Boeing

Напомним, ранее Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant разогнали до скорости 380 километров в час, причем это далеко не предел для новой машины: предполагается, что она способна летать на скорости свыше 460 километров в час.

Какие бы технические решения ни выбрал дуэт Sikorsky с Boeing, ему предстоит нелегкая конкуренция с конвертопланом Bell V-280 Valor, совершившим первый полет в 2017 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Defiant SB1
UH-60
V-280
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
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1 комментарий
№1
27.01.2021 15:37
Соосная схема делает вертолёт "симметричным" и позволяет использовать более короткие лопасти, что снижает линейную скорость их законцовок при тех же оборотах, что в свою очередь позволяет поднять обороты винта до приемлемой величины скачков уплотнения на законцовках. Т.е. такая схема выглядит логичнее, чем схема одним винтом.
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