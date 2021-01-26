Ремонт подлодки "Алроса" Черноморского флота планируют завершить в 2021 году

Сейчас техническая готовность объекта составляет 80%

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Специалисты 13-го судоремонтного завода (СРЗ) Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе планируют в 2021 году завершить работы на подводной лодке "Алроса", сообщил ТАСС в понедельник представитель предприятия.

По словам представителя 13-го СРЗ, сейчас техническая готовность подлодки "Алроса" составляет 80%, лодка проходит ремонт с элементами модернизации.

Как пояснил собеседник агентства, на ход ремонта влияет множество факторов, поэтому точные сроки окончания работ на заводе назвать пока не готовы, но это произойдет "в обозримой перспективе, в планах этого года".

Он также добавил, что работы на головном корабле проекта 1239 - малом ракетном корабле на воздушной подушке "Бора" - выполнены на 91%. Завершить работы на объекте планируется в этом году. Ремонт корабля начался в 2019 году. Из-за его уникальности потребовались специалисты с особенно высоким уровнем подготовки, нужны были особые методики и материалы.

По данным пресс-службы завода, сейчас в работе у специалистов 13-го СРЗ 45 объектов, включая сторожевой корабль "Ладный", большие десантные корабли "Орск", "Ямал" и "Азов". Заказы для завода на 2021-2022 годы обеспечивает госконтракт, заключенный с Министерством обороны РФ.

"Черная дыра"

Директор музея фортификационных сооружений Севастополя, куда входит выставочный комплекс в настоящей базе подводных лодок, Юрий Татариев рассказал ТАСС, что подлодка "Алроса" была построена в городе Горький (сейчас Нижний Новгород) на заводе "Красное Сормово" незадолго до развала СССР и относилась к экспериментальному проекту 877. Его особенность была в том, что вместо винта установлен водометный движитель.

"Водометными двигателями наука занимается до сих пор, направление это актуально. Когда создавалась "Алроса", изучалась возможность ставить их и на атомные подводные лодки. Это самый бесшумный движитель, а для подлодки скрытность - главная тактическая характеристика. За рубежом [субмарину с водометными движителями] называют "черная дыра" за то, что лодку практически не слышно", - уточнил Татариев.

Он отметил, что вскоре после развала Советского Союза "Алроса" осталась единственной боеспособной подводной лодкой РФ на Черном море. Такая ситуация сохранялась до перевооружения ЧФ после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

"Подлодка активно принимала участие во всех учебно-боевых задачах, неоднократно завоевывала приз главнокомандующего ВМФ по торпедной подготовке, не единожды выполняла задачи в Средиземном море и участвовала в международных учениях и так далее. Хороших, значимых дел на счету у экипажа много", - добавил собеседник.