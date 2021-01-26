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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Нужно «пушечное мясо»? Зачем Европа возвращает призыв в армию

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Военнослужащий ВС Польши
Военнослужащий ВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Еще десять лет назад казалось, что обязательный призыв в армию канет в лету, особенно в Европе, в которой после завершения «холодной войны» одна страна за другой переходили к целиком профессиональным (контрактным) вооруженным силам. В их числе были ближайшие соседи Беларуси и России – Польша (2009 год), Литва (2008 год) и Латвия (2007 год).

Также отказались от службы по призыву и более крупные страны – Германия, Румыния, Италия, Испания, Чехия, Швеция.

Сохранили смешанный принцип комплектования вооруженных сил Эстония, Дания, Норвегия, Финляндия, Кипр, Австрия и Швейцария. Это, как мы видим, страны с относительно небольшой численностью населения (до 10 миллионов).

В настоящее время складывается тенденция возвращения европейских стран к обязательному или к добровольному призыву на военную службу. Польский портал defence24.pl связывает такие изменения с «российскими действиями против Украины» в 2014 году. В публикации отмечается, что именно с этого началась волна восстановления всеобщей воинской повинности в Европе. Конечно, тогда призыв на военную службу возобновил Киев, позже, в 2016 году к призыву вернулись в Литве, а в 2017 году – в Швеции. Следует отметить, что, не считая Украину, этот шаг был сделан опять же небольшими по численности населения государствами, которые не могут иметь многочисленные профессиональные вооруженные силы в мирное время.

Однако гораздо более крупные европейские страны – Италия, Румыния, Германия – также рассматривают возможность возвращения призыва. Парламент Франции уже в 2018 году принял план правительства о восстановлении обязательной военной службы для обоих полов с 2024 года. Президент Э.Макрон является сторонником программы «национальной службы», которая должна быть реализована и на базе вооруженных сил. Кроме прочего программа должна объединить французскую нацию с иммигрантским населением различных конфессий и рас. Похожая идея реализуется в Эстонии, где военная служба используется для интеграции эстонцев с русским меньшинством.

Да, социальные причины сохранения призыва в армию имеют не последнее значение, особенно в условиях кризиса на рынке труда, вызванного пандемией короновируса. Несомненно, в настоящее время это один из способов сократить безработицу среди молодежи, сбить градус ее недовольства властями, что активно внедряет Польша. А во Франции и Германии – это еще и способ хоть чем-то занять мигрантов.

Однако, в первую очередь страны Восточной Европы рассматривают возобновление призыва на военную службу как один из способов увеличить численность своих вооруженных сил. Мотивирует европейских союзников прикладывать больше усилий в военной сфере, конечно же, Североатлантический союз. Генсек альянса Й.Столтенберг не раз подчеркивал, что увеличение американского присутствия на восточном фланге происходит параллельно с расширением европейцами собственных усилий в военной сфере.

Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что таким образом под влиянием США и НАТО идет наращивание группировок войск в Европе и их продвижение ближе к границе с Беларусью и Россией. Связано это, по его мнению, с подготовкой к возможной войне с Российской Федерацией.

Таким образом, очевидно, что для реализации своих политических планов военными средствами НАТО и США нужны более многочисленные армии, в которых непрофессиональные военные будут использоваться в качестве «пушечного мяса»…

Николай Астровский

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Страны
Австрия
Белоруссия
Германия
Дания
Испания
Италия
Кипр
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
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