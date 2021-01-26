Европейцы испытали систему защиты воздушных винтов вертолета

Европейский авиастроительный концерн Airbus испытал систему защиты воздушных винтов вертолета от столкновения с препятствиями. Как пишет Aviation Week, испытания проводились на летающей лаборатории Flightlab, созданной на базе многоцелевого вертолета H130, и были признаны успешными.

Многие авиаразработчики уверены, что в будущем пассажирские воздушные перевозки в городах будут развиваться скачкообразно. В частности, будут увеличены не только объемы перевозок существующими вертолетными службами, но появятся и сервисы беспилотных и пилотируемых аэротакси.

Поскольку такие полеты будут проводиться в условиях плотной городской застройки, в том числе, между зданиями и техническими объектами, необходимо разработать новые системы обеспечения безопасности полетов.

Система защиты воздушных винтов, разрабатываемая Airbus с 2019 года, получила название RSAS (Rotor Strike Alerting System, система предупреждения о столкновении винтов). В базовом варианте она представляет собой набор из двух лидаров, а также устройств звуковой и визуальной индикации.

На летающей лаборатории лидары установлены по одному на правой и левой сторонах фюзеляжа. Они обеспечивают 220-градусный обзор, покрывая кормовой и боковые сектора вертолета. В расширенной версии RSAR может быть установлен и носовой лидар для кругового контроля воздушного пространства.

В полете система ведет контроль воздушного пространства и при появлении объектов вблизи несущего или рулевого винтов подает предупреждающий сигнал. Завершить сертификацию системы Airbus планирует до конца 2021 года, а затем систему будут предлагать заказчикам вертолетов.

По оценке Airbus, RSAS можно будет установить практически на любой легкий многоцелевой вертолет, включая H125 и H145. Масса первого составляет 1,2 тонны, а второго — 1,8 тонны. В перспективе такую систему планируется устанавливать на электрические и гибридные городские аэротакси.

Василий Сычёв