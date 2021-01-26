Войти
N+1

Американцы перепроектировали скоростной вертолет SB>1

854
0
0
Defiant-X
Defiant-X.
Источник изображения: Sikorsky/Boeing

Консорциум американских компаний Sikorsky и Boeing внес существенные изменения в конструкцию перспективного многоцелевого вертолета SB>1 Defiant. Как пишет Breaking Defense, обновленная версия вертолета, которую разработчики предложат на тендер Армии США FLRAA, получила название Defiant-X. По заявлению компаний, литера «X» в названии означает высокую техническую готовность летательного аппарата.

Разработка SB>1 ведется с 2015 года. В перспективном вертолете использованы наработки, полученные во время разработки и испытаний демонстраторов скоростных вертолетов X-2 и S-97 Raider. Масса скоростного вертолета составляет 13,6 тонны. Он может развивать скорость до 250 узлов и перевозить 12 человек десанта. Машина построена по соосной схеме с хвостовым толкающим винтом.


Перепроектированный вертолет Defiant-X получил новое шасси. Если прежде SB>1 имел трехстоечное шасси с размещением двух стоек в передней части и рулевой стойки в хвостовой, то теперь вертолет получил две стойки в хвостовой части и рулевую — в носовой. По утверждению разработчиков, такое конструкторское решение немного утяжелило машину, но обеспечит ей лучшую устойчивость на грунтовых аэродромах.


SB>1 Defiant

Источник изображения: Sikorsky/Boeing


В Defiant-X изменениям также подверглась выхлопная система, через которую отводятся отработанные газы из турбовальных двигателей. Визуально машина лишилась выходных сопел выхлопного устройства, которые прежде располагались под несущими винтами в хвостовой части. Какие именно изменения были внесены в выхлопную систему, не уточняется, но разработчики утверждают, что новая система позволит сделать Defiant-X менее заметным для тепловизионных устройств.

Defiant-X получил заостренную носовую часть, а также обтекатель в хвостовой части, который занял место прежних сопел выхлопной системы. По утверждению разработчиков, такие доработки позволят значительно улучшить управляемость и стабильность вертолета. Наконец, на вертолет будет устанавливаться электро-дистанционная система управления с возможностью переключения машины в беспилотный режим.

В октябре прошлого года разработчики впервые испытали SB>1 полетом при двигателе, работающем на двух третьих мощности. Во время испытаний вертолет пролетел по прямой на скорости 211 узлов (390,7 километра в час). Позднее специалисты провели еще одни летные испытания машины, во время которых она в снижении развила скорость 232 узлов.

Василий Сычёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
S-97 Raider
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
Похожие новости
29.04.2019
Пять компаний поборются за поставки вертолётов разведки в армию США
04.02.2019
Американский многоцелевой скоростной вертолет впервые раскрутил винты
29.12.2018
Состоялась церемония выкатки скоростного вертолета SB>1 "Дефиант"
22.11.2016
Новые вертолеты США: быстрее и дальше
14.10.2014
Образцы от «Сикорского»
28.02.2012
Страны Азии будут лидировать по объемам продаж новых вертолетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 21:55
  • 112
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 26.01 21:53
  • 162
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 26.01 21:44
  • 55
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 26.01 21:05
  • 39
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 26.01 20:39
  • 15
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 26.01 20:29
  • 2171
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:25
  • 1
На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны
  • 26.01 14:46
  • 24
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 26.01 14:12
  • 3
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 26.01 13:57
  • 1
Более 20 единиц современного вооружения получит уральская танковая дивизия в 2021 году - ЦВО
  • 26.01 12:00
  • 24
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.01 08:37
  • 1
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 26.01 07:10
  • 13
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 26.01 04:05
  • 31
IBCS: Польша первая после США
  • 26.01 03:46
  • 41
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе