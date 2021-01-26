Google закрыла проект раздачи интернета с помощью воздушных шаров.

Холдинг Alphabet (Владеет Google) объявил о закрытии Loon — проекта по развитию доступа к интернету с помощью воздушных шаров, летающих в стратосфере. Компания посчитала бизнес-модель компании неустойчивой. Об этом пишет CNET.

Генеральный директор Loon Аластер Вестгарт объясняет это решение тем, что проект так и не смог снизить затраты до достаточно низкого уровня для построения долгосрочного и устойчивого бизнеса.

Хотя мы нашли немало партнеров, готовых работать с нами, нам не удалось добиться снижения стоимости до уровня, который позволил бы вести бизнес в длительной перспективе, — написал в Medium исполнительный директор Loon, Алистер Вестгарт.

Напомним, в рамках проекта Loon ИТ-гигант развивал доступ к сети в труднодоступных регионах при помощи шаров, летающих в стратосфере. Проект был создан в 2013 году Alphabet как часть «фабрики экспериментальных инициатив». Стратосферные шары могли обеспечивать передачу данных со скоростью до 20 Гбит в секунду и работали на высоте 18 тысяч метров. Одним из минусов стала подпитка оборудования от солнечных батарей, а потому сигнал был доступен только в светлое время суток.