Войти
Industry Hunter

Google закрыла проект раздачи интернета с помощью воздушных шаров

558
0
0
Google закрыла проект раздачи интернета с помощью воздушных шаров
Google закрыла проект раздачи интернета с помощью воздушных шаров.
Источник изображения: industry-hunter.com

Холдинг Alphabet (Владеет Google) объявил о закрытии Loon — проекта по развитию доступа к интернету с помощью воздушных шаров, летающих в стратосфере. Компания посчитала бизнес-модель компании неустойчивой. Об этом пишет CNET.

Генеральный директор Loon Аластер Вестгарт объясняет это решение тем, что проект так и не смог снизить затраты до достаточно низкого уровня для построения долгосрочного и устойчивого бизнеса.


 

Хотя мы нашли немало партнеров, готовых работать с нами, нам не удалось добиться снижения стоимости до уровня, который позволил бы вести бизнес в длительной перспективе, — написал в Medium исполнительный директор Loon, Алистер Вестгарт.

Напомним, в рамках проекта Loon ИТ-гигант развивал доступ к сети в труднодоступных регионах при помощи шаров, летающих в стратосфере. Проект был создан в 2013 году Alphabet как часть «фабрики экспериментальных инициатив». Стратосферные шары могли обеспечивать передачу данных со скоростью до 20 Гбит в секунду и работали на высоте 18 тысяч метров. Одним из минусов стала подпитка оборудования от солнечных батарей, а потому сигнал был доступен только в светлое время суток.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ
Похожие новости
24.09.2020
Война будущего: что показал "истребитель США 6-го поколения"
07.03.2018
Уничтожение саудовского Abrams из ПТРК попало на видео в Йемене
06.03.2015
Китай принимает на вооружение МБР DF-31B
27.02.2015
«Российские Космические Системы» работают над качеством
05.12.2011
В двадцать раз быстрее звука
28.11.2011
Пороховая бочка утилизации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 21:55
  • 112
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 26.01 21:53
  • 162
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 26.01 21:44
  • 55
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 26.01 21:05
  • 39
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 26.01 20:39
  • 15
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 26.01 20:29
  • 2171
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:25
  • 1
На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны
  • 26.01 14:46
  • 24
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 26.01 14:12
  • 3
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 26.01 13:57
  • 1
Более 20 единиц современного вооружения получит уральская танковая дивизия в 2021 году - ЦВО
  • 26.01 12:00
  • 24
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.01 08:37
  • 1
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 26.01 07:10
  • 13
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 26.01 04:05
  • 31
IBCS: Польша первая после США
  • 26.01 03:46
  • 41
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе