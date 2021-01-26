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Техкульт

Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере

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Green Scout

Группа российских геологов, работающих на Крайнем Севере, с помощью инженеров в течение трех лет разрабатывала прототип шестиколесной амфибии Green Scout для езды по местному бездорожью.

Аппарат состоит из прочной стальной рамы с защитным покрытием, герметичного полиэтиленового корпуса, рассчитанного на шесть пассажиров, и шести колес, каждое из которых располагает собственным гидравлическим амортизатором, гидравлическим тормозом и электродвигателем мощностью 4 лошадиных силы. Блок питания находится под сиденьем водителя. Вес Green Scout – 450 кг, дорожный просвет – 45 см, максимальная нагрузка – 800 кг на суше и 1200 кг – при движении по воде. Максимальная скорость 70 км/ч – по суше и 5 км/ч – по воде. Правда, в видеосюжете на YouTube почему-то не показано, как амфибия передвигается по воде – за счет вращения колес или другим способом. Возможности батареи обеспечивают 100-километровый пробег на одну зарядку.

Green Scout

По словам разработчиков, Green Scout может передвигаться даже при одном действующем колесе. Вышедшее из строя колесо может быть заменено прямо на месте поломки. Дополнительное преимущество амфибии – возможность при необходимости использовать аккумулятор как источник питания внешних устройств, что очень важно в условиях Крайнего Севера. В настоящее время команда занята поиском инвесторов, одновременно предлагая покупателям скидки через Indiegogo. В случае успеха кампании Green Scout поступит в продажу во второй половине года по цене 10000 долларов.

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Оригинал публикации
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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
26.01.2021 08:37
Уже существуют и выпускаются всепроходимцы типа Шерпа, намотавшие многие десятки тысяч километров в разных условиях.
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