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Деловая газета "Взгляд"

На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны

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Источник изображения: mayak.com.ua

Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров.

"Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы "КалашНаш", – цитирует сообщение завода РИА "Новости".

Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам.

Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5x39 Grendel и 7,62х39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина.

Также планируется вывести платформу "КалашНаш" на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии.

В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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1 комментарий
№1
26.01.2021 15:25
АК-47 + братья(7,62*39) и АК-74 + братья(5,45*39) имеют НЕвзаимозаменяемые магазины. 7,62 шире. М.Т.Калашников специально заложил инженерно-конструкторскую разницу в окнах приёма магазина, чтобы слабообученый солдат срочной службы не перепутал и тем самым не нанёс вреда винтовке, себе и окружающим. Если КалашНаш настолько всеяден, интересен данный момент более перестволок, замены затвора(+ рамы) и прицельного устройства(его перенастройки). Как известно, велосипедный семейный ключ и не ключ вовсе в глазах мастера. Я вовсе не против рациональных конструкторских решений, не сейчас всем заправляет менеджмент. И для стрелкового оружия это не есть зер гут.
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