Украинский производитель «Маяк» продемонстрировал мультикалиберную платформу «КалашНаш», позволяющую адаптировать автоматы Калашникова под патроны западных производителей тдругих калибров.

"Украинская армия – потребитель ведущих мировых патронов в скором времени. С целью перехода эксплуатантов платформы АК на использование ведущих мировых патронов начата разработка мультикалиберной платформы "КалашНаш", – цитирует сообщение завода РИА "Новости".

Платформа позволяет формировать калибр с переменным стволом, затвором и магазином под соответствующий патрон. При этом другие детали платформы подходят ко всем другим калибрам.

Платформа позволяет вести стрельбу патронами 5,45х39, 5,56х45 (223 rem), 6XC, 6,5x39 Grendel и 7,62х39. Переход на другой калибр проводится за две минуты с помощью замены ствола, затвора и магазина.

Также планируется вывести платформу "КалашНаш" на рынки охотничьего и спортивного оружия в гражданской версии.

В 2019 году украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов для бойцов ВСУ. Изделия назывались непригодными, чиновники заявляли, что они легко простреливаются винтовочной пулей калибра 7,62 мм и автоматом АК-74 пулей калибра 5,45 мм.

Алексей Дегтярев