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Российская газета

Экипажи Северного флота заправились от самолета-танкера в небе Арктики

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота дозаправились в воздухе от самолета-танкера Ил-78 Воздушно-космических сил Российской Федерации. Дозаправка произошла в небе Арктики.

В тренировках задействовали пять самолетов Су-24 и два перехватчика МиГ-31БМ. В дозаправке участвовали 12 экипажей, причем вылетали они как днем, так и ночью, сообщили в пресс-службе Северного флота. И добавили, что воздушная заправка топливом - это необходимая тренировка экипажей самолетов, которые должны выполнять боевые задачи вдали от мест дислокации.

МиГ-31БМ - новейшая модификация высотного истребителя-перехватчика. Недавно экипажи этих самолетов заступили на дежурство на аэродроме архипелага Новая Земля.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Успешно несет службу в условиях Арктики и Крайнего Севера.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-24
Проекты
Арктика
СФ
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