Войти
Российская газета

Захарова: Работа экспертов РФ и США над продлением ДСНВ началась

619
0
+1
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Российские и американские эксперты приступили к практической работе по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, более известному как СНВ-3. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Деталей она не привела. "Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала", - сообщила дипломат.

Захарова также отметила, что в российско-американских отношениях есть над чем работать. Она напомнила, что при двух предыдущих президентах США отношения между двумя странами не были на должном уровне. "Мы исходим из того, что наши отношения должны быть улучшены. Есть масса сфер, где мы просто обязаны это сделать. Это и вопросы международной стабильности, и безопасности, разоруженческая проблематика, и конечно вопросы, которые непосредственно связаны с жизнью и общением граждан двух стран", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Напомним, СНВ-3 был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Срок его действия составляет 10 лет с возможностью пролонгации еще на пять лет, если ни одна из сторон не откажется от соглашения. Российская сторона выступает за скорейшее продление договора, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 года.


Юрий Когалов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
СНВ-3
Похожие новости
19.01.2021
Россия ждет конкретных предложений от администрации Байдена по ДСНВ
24.06.2020
Болтон заявил о планах Шойгу подключить другие страны к ДРСМД
25.07.2019
В Совфеде предложили обсудить действие СНВ с учетом позиции США
09.10.2017
Ядерный беспредел пора прекращать
05.03.2015
Пентагон готов к активной обороне: РФ разрабатывает "запрещенную" крылатую ракету
29.06.2011
МИД РФ подтверждает данные о стратегическом потенциале России и США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 21:55
  • 112
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 26.01 21:53
  • 162
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 26.01 21:44
  • 55
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 26.01 21:05
  • 39
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 26.01 20:39
  • 15
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 26.01 20:29
  • 2171
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:25
  • 1
На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны
  • 26.01 14:46
  • 24
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 26.01 14:12
  • 3
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 26.01 13:57
  • 1
Более 20 единиц современного вооружения получит уральская танковая дивизия в 2021 году - ЦВО
  • 26.01 12:00
  • 24
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.01 08:37
  • 1
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 26.01 07:10
  • 13
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 26.01 04:05
  • 31
IBCS: Польша первая после США
  • 26.01 03:46
  • 41
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе