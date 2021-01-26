Захарова: Работа экспертов РФ и США над продлением ДСНВ началась

Российские и американские эксперты приступили к практической работе по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, более известному как СНВ-3. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Деталей она не привела. "Я могу только сказать, что эксперты активно работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала", - сообщила дипломат.

Захарова также отметила, что в российско-американских отношениях есть над чем работать. Она напомнила, что при двух предыдущих президентах США отношения между двумя странами не были на должном уровне. "Мы исходим из того, что наши отношения должны быть улучшены. Есть масса сфер, где мы просто обязаны это сделать. Это и вопросы международной стабильности, и безопасности, разоруженческая проблематика, и конечно вопросы, которые непосредственно связаны с жизнью и общением граждан двух стран", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Напомним, СНВ-3 был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Срок его действия составляет 10 лет с возможностью пролонгации еще на пять лет, если ни одна из сторон не откажется от соглашения. Российская сторона выступает за скорейшее продление договора, учитывая, что его действие истекает 5 февраля 2021 года.

Юрий Когалов