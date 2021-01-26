Asia Times (Гонконг): компактный и свирепый Су-57 «готов сразиться с F-35»

Скорость 2 Мах, трехмерный вектор тяги и внушительный арсенал ракет делают Су-57 очень грозным соперником, считает автор. Космические и оружейные технологии обеих сторон настолько шагнули вперед, что заключить, на чьей стороне преимущество, невозможно. Но Су-57 — та еще зараза. И хотя он не невидимка, но — смертоносен.

Один из величайших летчиков-испытателей России генерал-майор в отставке Магомед Толбоев наговорил гадостей об истребителе компании "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) F-35 Lightning II.

Магомед… крутое имечко!

А впрочем, вернемся к гадостям.

Известный летчик-испытатель, которому 20 января стукнуло 70, говорит, что истребитель пятого поколения Су-57 легко справится с американским F-35 в воздушном бою один на один благодаря своей превосходной маневренности.

"Су-57 его запросто убьет, если встретятся один на один. F-35 не умеет маневрировать, у него нет этого. Но зато у него есть электронная мощь", - сказал Толбоев, отметив, что к сбоям в работе электроники могут привести даже вспышки на солнце.

"Поэтому я противник всяких электронных дел", - сказал летчик-испытатель.

Толбоев назвал Су-57 (по классификации НАТО: Felon или "Уголовник") "блестящим самолетом", но подчеркнул, что время боев один на один давно прошло.

"Сейчас уже не то время, когда воюешь один на один. Все зависит от того, кто тебя обеспечивает. Сейчас идет радиоэлектронная борьба. Это уже не борцовский ковер, а комплексный подход к решению тактических вопросов", - пояснил летчик.

Генерал-майор Толбоев - заслуженный летчиком-испытатель, герой России.

За время летно-испытательной работы освоил более 50 типов и модификаций самолетов, среди которых до сих пор стоящие на вооружении российской армии истребители МиГ-29, МиГ-31, Су-24 и Су-27. В середине 1980-х годов Толбоев участвовал в космической программе "Энергия-Буран" и прошел полный курс подготовки к пилотируемым полетам на космическом корабле многоразового использования.

После распада Советского Союза он был депутатом Государственной думы и занимал ряд постов в службе безопасности.

Разумеется, в своем пруду он - крупная рыба.

С максимальной скоростью свыше 2 Мах, трехмерным вектором тяги и огромному арсеналу ракет класса "воздух-воздух" Су-57 предназначен для выслеживания крупных воздушных целей, сообщил представитель журнала "Нэшнл интерест" (The National Interest) Марк Эпископос (Mark Episkopos).

При этом F-35 - прежде всего ударный истребитель, который проникает в воздушное пространство противника и поражает стратегические объекты и ключевые звенья инфраструктуры.

Благодаря обширному набору авионики и датчиков он может выступать "защитником в небе", создавая динамическую картину поля боя и передавая ее ближайшим дружественным подразделениям с помощью функции, которую компания "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) называет "слиянием сенсоров".

Некоторые даже называют его "компьютером с крыльями".

Однако некоторые американские критики подчеркивают, что он задумывался для решения любых вопросов, но при этом ни с одним не справляется оптимально, а стоит целое состояние. В кулуарах Пентагона его даже назвали "ошибкой на триллион долларов".

Тем не менее, в воображаемом бою с Су-57 F-35 попытается воспользоваться своими преимуществами в области невидимости, чтобы ускользнуть, пишет Эпископос.

Но по сути это сравнение красного с соленым толкает F-35 к роли, для которой он не предназначен.

На малых скоростях Су-57 может стоять на хвосте (в самом буквальном смысле слова, как кобра), но если его заметили, обнаружили и обстреляли за много миль, он - считай, груда металлолома.

Но, как однажды сказал великий Чак Йегер (Chuck Yeager), дело не в металле, а в пилоте: кто опытнее, тот и победил.

Но давайте не будем умалять значение Су-57, - этот самолет многие недооценивают.

То, что у него нет высококлассных конструктивных особенностей малой заметности еще не означает, что он неуместен или тем паче неэффективен, считает уважаемый военный аналитик Тайлер Роговей (Tyler Rogoway) с сайта The War Zone.

Конструкторы "Сухого" подошли к малой заметности сбалансированно, - в результате чего пониженная радиолокационная заметность самолета по некоторым аспектам становится очередной особенностью, которую нужно учитывать наряду с другими приоритетами проектирования, пишет Роговей.

Вот пять особенностей, благодаря которым Су-57 - очень грозный истребитель:

Боковые радары: У Су-57 есть функция, которую давно прочат F-22, но так и не реализовали, - радары бокового обзора, установленные под кабиной на "щеках" самолета. Эти радары с активной фазированной антенной решёткой с электронным сканированием (AESA) X-диапазона дополняют расположенный в носовой части радар AESA X-диапазона Н036 "Белка". Преимущество этих радаров очевидно - они обеспечивают гораздо большее поле зрения сенсора и, таким образом, повышают ситуационную осведомленность пилота.

Инфракрасная система поиска и сопровождения: Су-57 оснащен усовершенствованным инфракрасным датчиком поиска и сопровождения 101КС "Атолл", который традиционно ставится на российские истребители. Он установлен на носу самолета рядом с фонарем. Хотя такое размещение явно вредит радиолокационной способности Су-57 там, где это нужнее всего (в переднем полушарии), инфракрасная система поиска и сопровождения - одна из лучших доступных технологий для обнаружения и поражения малозаметных целей издалека.

Система управляемого противодействия ИК-средствам: Как и у F-22, у Су-57 имеется по всему корпусу целый ряд апертур для обнаружения запуска ракет, но у у него есть и турели, которые стреляют модулированными лазерными лучами по головке самонаведения приближающейся ракеты, чтобы ослепить ее и сбить с курса. Российская система, используемая на Су-57 - часть крупного электрооптического комплекса Н101КС, куда входят системы обнаружения запуска ракет, инфракрасная система поиска и сопровождения и турели управляемого противодействия ИК-средствам, установленные над фюзеляжем позади кабины и снизу под кабиной.

Вектор тяги: Мы уже обсуждали, что полезность вектора тяги на большей части диапазона полета истребителя ограничена, - наиболее полезен он на очень больших высотах и скоростях либо во время или после сваливания, но это все равно крутая функция, особенно если другие преимущества технологически недоступны. Учитывая компромиссы в конструкции и возможностях Су-57, возможность перехитрить противника в пределах видимости остается положительным моментом.

Уникальная конфигурация отсека вооружения: Су-57 имеет уникальный тандемный отсек вооружения. Мы до сих пор мало о нем знаем, но, похоже, в него одновременно можно загрузить от четырех до шести ракет класса "воздух-воздух" средней дальности. В зависимости от глубины отсеков вместо них можно загрузить меньше единиц оружия большего размера - например, управляемые бомбы или противостоящие ракеты класса "воздух-поверхность", запускаемые вне зоны поражения ПВО. Однако нам придется дождаться дополнительной официальной информации или фото-свидетельств, чтобы утверждать это со всей уверенностью.

В заключение я хочу отдать должное генерал-майору Толбоеву, - он совершенно прав, говоря, что эра воздушных боев закончилась. Это не война в Корее, не война во Вьетнаме или даже не холодная война.

Космические и оружейные технологии обеих сторон настолько шагнули вперед, что заключить, на чьей стороне преимущество, невозможно. Тем не менее Су-57 - та еще зараза. И хотя он не невидимка, но совершенно смертоносен.

Дейв Макичук (Dave Makichuk)