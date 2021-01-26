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ТАСС

В "Главкосмосе" рассчитывают запустить в космос четырех туристов в 2022-2023 годах

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Запуск ТПК "Союз МС-09»
Запуск ТПК "Союз МС-09».
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Филиппов

Они отправятся туда на кораблях "Союз МС"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" (входит в Роскосмос) с 2022 по 2023 год планирует предоставить четыре места в кораблях "Союз МС" для космических туристов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В период 2022-2023 годов при благоприятном стечении обстоятельств можно рассчитывать на четыре места для коммерческих участников космического полета", - отметили в "Главкосмосе".

Как уточнили в компании, в каждом конкретном случае с Роскосмосом прорабатывается возможность предоставления мест для туристов не только в рамках коммерческих полетов, но и в рамках реализации уже запланированных федеральных космических миссий. "Мы исходим из того, что на каждом транспортном пилотируемом корабле "Союз МС", предназначенном для коммерческих полетов в космос, будут предоставляться два места для космических туристов", - пояснили в пресс-службе.

В "Главкосмосе" отметили, что коммерческие корабли для запусков в 2022 и 2023 годах уже изготавливаются, конкретные номера миссиям будут присвоены после их включения в программу полетов.

Переговоры с заказчиками

Как уточнили в компании, сейчас идут переговоры с рядом возможных партнеров по продаже коммерческих мест в пилотируемых кораблях "Союз МС".

"Ближайший полет космических туристов планируется в декабре этого года в рамках миссии "Союз МС-20", - отметили в "Главкосмосе".

В компании уточнили, что программа полетов к МКС на 2021 год уже сформирована, учитывает сроки изготовления кораблей и подготовку конкретных экипажей.

"Составы экипажей определены, и они проходят предполетную подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина", - подчеркнули в пресс-службе, пояснив, что вопрос предоставления дополнительных мест помимо тех, что уже запланированы в 2021 году для космических туристов, не рассматривается.

Полет туристов на МКС

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что два непрофессиональных участника полета (космические туристы) отправятся на МКС в конце 2021 года. Их имена будут озвучены в начале 2021 года. В Роскосмосе также сообщили, что госкорпорация ведет переговоры еще с рядом американских компаний по отправке туристов на Международную космическую станцию (МКС).

В феврале 2019 года Роскосмос и компания Space Adventures подписали новый контракт на полет двух космических туристов, которые до конца 2021 года отправятся на МКС на одном корабле. В госкорпорации тогда уточнили, что предприятия отрасли уже приступили к созданию пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов. В Роскосмосе добавили, что выполнение всех работ по созданию космической техники будет вестись за счет средств космических туристов.

Российская сторона и Space Adventures отправили первого туриста в космос в 2001 году - на орбиту полетел Денис Тито. Всего в космосе по их контрактам на сегодняшний день побывали семь космических туристов (один дважды). Последний полет по программе состоялся в сентябре 2009 года. В 2015 году также по контракту Роскосмоса и Space Adventures должна была отправиться в космос певица Сара Брайтман, однако она прервала подготовку и отказалась от полета, сославшись на семейные обстоятельства.

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Страны
Россия
США
Компании
Space Adventures
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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