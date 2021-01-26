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Известия.ru

«Главкосмос» поделился планами по запуску космических туристов

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба Роскосмоса

Компания «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») с 2022 по 2023 год планирует предоставить четыре места в кораблях «Союз МС» для космических туристов. Об этом сообщили в понедельник, 25 января, в пресс-службе компании.

Как уточняется, на четыре места для коммерческих полетов можно рассчитывать при благоприятных обстоятельствах, отмечает ТАСС.

В каждом конкретном случае прорабатывается возможность предоставления мест для туристов не только в коммерческом плане, но и в рамках запланированных федеральных космических миссий.

«Мы исходим из того, что на каждом транспортном пилотируемом корабле «Союз МС», предназначенном для коммерческих полетов в космос, будут предоставляться два места для космических туристов», — добавили в компании.

В октябре 2020 года сообщалось, что новая орбитальная станция России будет состоять не менее чем из пяти модулей, на ней предусмотрят отсек для четырех космических туристов.

В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о необходимости начать работу над созданием орбитальной станции.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Союз ПКК
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