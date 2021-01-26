Долетит до США: в Америке опасаются новой китайской ракеты

Что известно о баллистической ракете JL-3, работу над которой Пекин не признает

В США озаботились работой Китая над перспективной баллистической ракетой для подводных лодок JL-3, дальность действия которой позволит КНР достичь территории США. Это следует из публичного отчета о ракетных угрозах для Соединенных Штатов. Что представляет собой новая ракета, работу над которой Пекин, к слову, официально не подтвердил, в материале «Газеты.Ru».

JL-3 - новая баллистическая ракета подводных лодок ВМФ Народно-освободительной армии Китая, которая «повышает стоимость» противоборства США с КНР. Так об этом пишет The South China Morning Post - старейшая англоязычная газета Гонконга.

Этой ракете отведено достаточно много места в отчете национального центра воздушно-космической разведки ВВС США (NASIC), в котором говорится, что

ракета JL-3, запускаемая с ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, имеет гораздо большую дальность стрельбы, чем все предыдущие версии китайских ракет морских стратегических ядерных сил. Она может предоставить возможность морским стратегическим ядерным силам ВМФ НОАК поразить объекты на континентальной части США.

По словам китайских экспертов, подобные ракеты являются важным элементом реагирования НОАК на возможный ракетно-ядерный удар со стороны гипотетического противника.

Как утверждает The South China Morning Post, проведено уже три испытания JL-3, но пока Китай ничего об этом не говорит. Более того, официально Пекин не подтвердил, что ракета в принципе находится на стадии разработки.

Тем не менее, гонконгские журналисты утверждают, что этот вид вооружения будет интегрирован с атомными ракетными подводными лодками следующего поколения ВМФ НОАК уже в 2025 году.

Согласно американскому докладу, принятие на вооружение этой БРПЛ является дополнительной угрозой для США, и JL-3 - это одна из тех ракет, которые могут предоставить НОАК возможность обстреливать континентальную часть Соединенных Штатов.

По оценкам экспертов, новое оружие расширит возможности Китая по ядерному сдерживанию и предоставит Пекину возможность нанести по гипотетическому противнику ответный ракетно-ядерный удар.

Предполагается, что БРПЛ JL-3 будет комплектоваться разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) и обладать дальностью стрельбы более 10 тыс. км.

К такому выводу в своем отчете пришел NASIC. Также Центр сообщил, что Китай разрабатывает, модернизирует, испытывает и другие баллистические ракеты.

Более того, в отчете NASIC утверждается, что количество боеголовок на китайских межконтинентальных баллистических ракетах, способных угрожать Соединенным Штатам, как ожидается, вырастет в следующие пять лет до 100 и более. И это по сравнению с 16 боевыми частями МБР наземного базирования DF-41, которыми Китай располагает в настоящее время.

Этот вывод в значительной степени поддерживается и Федерацией американских ученых (Federation of American Scientists). FAS опубликовала 19 января свой собственный отчет, в котором говорится, что JL-3 является значительным шагом вперед по сравнению с ракетой JL-2, которая в настоящее время находится на вооружении морских стратегических ядерных сил ВМФ НОАК.

Старший эксперт по безопасности из Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис сказал, что разработка перспективных баллистических ракет подводных лодок Китаем дает ему «выживаемый потенциал возмездия», поскольку МСЯС можно быстро развернуть, и это дает Китаю больше шансов на ответный ракетно-ядерный удар (РЯУ).

«JL-3 должна стартовать из Бохайского моря, чтобы поразить боеголовками цели на западе западе континентальной части США, или субмарина должна располагаться ближе ко второй цепи островов, чтобы достичь восточного побережья США. Китайцам будет сложно развернуть свои атомные ракетные подводные лодки так далеко от своих берегов, чтобы они не были обнаружены средствами противолодочной обороны вероятного противника», - добавил Дэвис.

Специалист по безопасности стратегического исследовательского центра Rand Corporation Тимоти Хит заявил, что JL-3 является оружием устрашения, которое вместе с МБР DF-41 предоставляет Китаю «эффективное средство поражения континентальной части США с чрезвычайно больших расстояний, к тому же, это увеличивает живучесть китайских баллистических ракет морского базирования».

Хит подчеркнул, что перспективная БРПЛ JL-3 поможет удержать Соединенные Штаты от возможных интервенций в непосредственной близости от Китая. «В совокупности обычные и ядерные возможности НОАК повышают риск и стоимость любой войны США с Китаем», - добавил он.

«Американские оценки технического уровня и перспектив развертывания БРПЛ JL-3, если они верны, означают, что нас ждет резкое повышение боевых возможностей китайских стратегических ядерных сил как с качественной, так и с количественной точки зрения», - рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По оценкам эксперта, Китай пока отстает от США и России в технологиях скрытности атомных подводных крейсеров. Поэтому предполагается, что китайские ПЛАРБ будут нести службу в специально подготовленных районах у китайского побережья, напоминающих советские защищенные районы боевых действий (ЗРБД), где они будут в относительной безопасности под защитой основных сил флота.

Предполагается, что первый китайский ЗРБД создается или уже создан в Южно-Китайском море, возможно, что второй появится в Бохайском море. Ключевой проблемой было то, что имеющаяся ракета JL-2 из этих ЗРБД не способна достать континентальную территорию США, напоминает Василий Кашин.

По мнению специалиста, это снижает ценность первого китайского соединения из шести подводных крейсеров типов 093 и 093А. Новая - типа 096, которая, как предполагается, будет нести больше ракет (до 24), да еще и оснащенная ракетами большей дальности - решает эту проблему.

В результате в американо-китайском военном противостоянии появляется новое важнейшее измерение, связанное с борьбой за обеспечение боевой устойчивости китайских подводных крейсеров, которые становятся крайне важным элементом китайских стратегических ядерных сил, заключает Василий Кашин.

«С оперативно-стратегической точки зрения стремление Китая получить баллистическую ракету подводных лодок с дальностью стрельбы более 10 тыс. км предельно понятны. Во-первых, это позволит иметь районы боевой службы морских стратегических ядерных сил как можно ближе к береговой черте Китая. Во-вторых, ВМФ НОАК в этом случае будет гораздо легче обеспечить оперативную устойчивость МСЯС Китая, и это является одной из важнейших задач флота. А делать это вблизи своих берегов намного проще. Именно эти два обстоятельства лежат в основе разработок перспективной БРПЛ», - пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Михаил Ходаренок