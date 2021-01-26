Войти
Интерфакс-АВН

Новикомбанк предоставит ЦАГИ банковские гарантии с лимитом 1 млрд рублей

608
0
-1
ЦАГИ
Сотрудник в испытательном цехе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Московской области.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк заключил соглашение с Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) о предоставлении банковских гарантий в размере одного миллиарда рублей сроком на 36 месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Предоставленные банком гарантии будут использованы для заключения госконтрактов", - сказано в сообщении, распространенном в понедельник.

В сообщении приводятся слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, которая отметила, что, организуя финансирование для выполнения госконтрактов, банк предлагает своим партнерам полный набор банковских инструментов с тем, чтобы они могли своевременно выполнять поставленные перед ними задачи.

"Поддержка научно-исследовательских центров, которые создают основу для разработки новых технологий и производства современной техники - один из наших безусловных приоритетов сегодня", - сказала Георгиева.

По информации пресс-службы, Новикомбанк сотрудничает с ЦАГИ с 2008 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ЦАГИ
Похожие новости
18.02.2019
Мантуров подтвердил начало разработки пассажирского сверхзвукового самолета
05.06.2014
Логистика и кооперация
31.07.2013
Самолет с овальным фюзеляжем
14.03.2013
Ученые из Казани и Германии будут вместе работать на авиа-, авто и судостроение
01.12.2011
Магистры оборонного комплекса
21.06.2011
Авиастроители пытаются справиться со спросом на узкофюзеляжные самолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 21:55
  • 112
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 26.01 21:53
  • 162
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 26.01 21:44
  • 55
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 26.01 21:05
  • 39
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 26.01 20:39
  • 15
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 26.01 20:29
  • 2171
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:25
  • 1
На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны
  • 26.01 14:46
  • 24
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 26.01 14:12
  • 3
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 26.01 13:57
  • 1
Более 20 единиц современного вооружения получит уральская танковая дивизия в 2021 году - ЦВО
  • 26.01 12:00
  • 24
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.01 08:37
  • 1
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 26.01 07:10
  • 13
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 26.01 04:05
  • 31
IBCS: Польша первая после США
  • 26.01 03:46
  • 41
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе