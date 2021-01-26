Новикомбанк предоставит ЦАГИ банковские гарантии с лимитом 1 млрд рублей

Сотрудник в испытательном цехе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Московской области.

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк заключил соглашение с Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) о предоставлении банковских гарантий в размере одного миллиарда рублей сроком на 36 месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Предоставленные банком гарантии будут использованы для заключения госконтрактов", - сказано в сообщении, распространенном в понедельник.

В сообщении приводятся слова председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой, которая отметила, что, организуя финансирование для выполнения госконтрактов, банк предлагает своим партнерам полный набор банковских инструментов с тем, чтобы они могли своевременно выполнять поставленные перед ними задачи.

"Поддержка научно-исследовательских центров, которые создают основу для разработки новых технологий и производства современной техники - один из наших безусловных приоритетов сегодня", - сказала Георгиева.

По информации пресс-службы, Новикомбанк сотрудничает с ЦАГИ с 2008 года.