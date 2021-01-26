Иран погрозил американцам новыми ракетами

Хотя в прошлом присутствие США в зоне Персидского залива считалось угрозой для Ирана, теперь Исламская Республика может уничтожить американские боевые корабли благодаря своему «потенциалу сдерживания», включая ракетное вооружение.

Об этом в интервью новостному агентству Mehr заявил командующий военной базой Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Хазрат Зейнаб» бригадный генерал Рахим Ноэй-Агдам.

«Если когда-то присутствие США в международных водах вблизи Ирана считалось угрозой для страны, то сегодня, благодаря нашей сдерживающей силе, береговым ракетным комплексам и ударным воздушным платформам, у нас есть возможность уничтожать американские корабли», — отметил иранский военачальник.

По его словам, в отличие от американских сил в Западной Азии, мощь, сплочённость, единство и моральный дух сил сопротивления в регионе, особенно Вооружённых сил Исламской Республики Иран, хорошо известны.

Как сообщало EADaily, в октябре 2020 года Иран объявил о создании новой противокорабельной баллистической ракеты, которая «меняет стратегию игры в Персидском заливе».