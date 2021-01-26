Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны

Американских журналистов поразили возможности, которыми обладают новые российские десантные вертолетоносцы.

Об этом сообщает портал Baltnews со ссылкой на издание The Drive.

Вертолетоносцы «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» существенно дополнят боевые возможности военно-морского флота, так как станут универсальным инструментом Военно-морских сил России при проведении различных боевых операций, уверены авторы статьи, опубликованной в The Drive.

«Ожидается, что корабли проекта 23900 смогут нести шесть десантных судов для перевозки 75 бронированных машин, 900 военнослужащих и вспомогательного оборудования на плацдарм во время десантной операции. Эти суда также будут пригодны для использования в виде плавучих госпиталей или в качестве флагманов для прибрежных операций», — пишут американские журналисты.

Пыл, с которым в США расхваливают новые российские вертолетоносцы, может говорить о том, что они просто-напросто завидуют возможностям ВМФ нашей страны. Представители американской прессы заостряют внимание своих читателей, что новые корабли смогут нести одновременно 16 вертолетов, выполняющих различные задачи.

На «Иване Рогове» и «Митрофане Москаленко» способны разместиться десантные Ка-29, противолодочные Ка-27, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и ударные Ка-52К «Катран», а также беспилотные летательные аппараты. Кроме того, вертолетоносцы также подойдут для решения задач по противолодочной и противоминной обороне.