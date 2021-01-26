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Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американских журналистов поразили возможности, которыми обладают новые российские десантные вертолетоносцы.

Об этом сообщает портал Baltnews со ссылкой на издание The Drive.

Вертолетоносцы «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» существенно дополнят боевые возможности военно-морского флота, так как станут универсальным инструментом Военно-морских сил России при проведении различных боевых операций, уверены авторы статьи, опубликованной в The Drive.

«Ожидается, что корабли проекта 23900 смогут нести шесть десантных судов для перевозки 75 бронированных машин, 900 военнослужащих и вспомогательного оборудования на плацдарм во время десантной операции. Эти суда также будут пригодны для использования в виде плавучих госпиталей или в качестве флагманов для прибрежных операций», — пишут американские журналисты.

Пыл, с которым в США расхваливают новые российские вертолетоносцы, может говорить о том, что они просто-напросто завидуют возможностям ВМФ нашей страны. Представители американской прессы заостряют внимание своих читателей, что новые корабли смогут нести одновременно 16 вертолетов, выполняющих различные задачи.

На «Иване Рогове» и «Митрофане Москаленко» способны разместиться десантные Ка-29, противолодочные Ка-27, вертолет радиолокационного дозора Ка-31 и ударные Ка-52К «Катран», а также беспилотные летательные аппараты. Кроме того, вертолетоносцы также подойдут для решения задач по противолодочной и противоминной обороне.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ка-27
Ка-29
Ка-31
Ка-52
Проекты
Авианосец
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3 комментария
№1
26.01.2021 01:30
"Не говори гоп", как уже надоело ваше бахвальство, еще не построили - уже "обладают возможностями", "Американцы завидуют нашим возможностям". С чего им нам завидовать, у них своих вертолетоносцев хватает + 11 авианосцев. Пока уровень наших возможностей  постоянные сдвиги сроков сдачи и ремонта "вправо"... минусуйте сколько хотите, я знаю что говорю правду. Хотелось бы видеть новости о том, что сдан очередной крейсер 1 ранга в соответствии с запланированными сроками сдачи.
+4
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№2
26.01.2021 07:13
Цитата, q
Пыл, с которым в США расхваливают новые российские вертолетоносцы, может говорить о том, что они просто-напросто завидуют возможностям ВМФ нашей страны.

Это так хорошо, что даже комментировать не хочется.
0
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№3
26.01.2021 14:12
На мой взгляд было бы логичнее эти средства направить на усиление морской авиации, которая сейчас находится в плачевном состоянии и по количеству и по качеству. А тут закладывают двух "монстров", которые непонятно когда, где и как использовать.
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