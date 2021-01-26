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Военно-промышленный курьер

Швейцарские пилоты теперь будут водить «паровозы»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пандемия коронавируса оказала катастрофическое влияние на авиационную отрасль, многие пилоты были вынуждены уйти в отставку.

В Швейцарии пилоты самолетов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти курсы подготовки машинистов и начать водить скоростные поезда. Об этом сообщает Euronews.

В ассоциации пилотов Aeropers считают, что у двух профессий много общего, а в стране наблюдается нехватка машинистов поездов.

«Методическая и точная работа так же важна в них, как и быстрая оценка ситуации, реакция и психологическая устойчивость, взаимодействие человека и машины и первостепенная безопасность транспортировки клиентов из пункта А в пункт Б являются наилучшими примерами того, что объединяет эти две ответственные профессии», - заявил представитель Aeropers Роман Келин. 

По словам Карлоса Спруенгли, одного из первых пилотов, которые вскоре выйдут на линии скоростных поездов в Швейцарии, в процессе переквалификации главное – «преодолеть свою гордыню и продолжать работать дальше». 

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Страны
Швейцария
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