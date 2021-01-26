«Соболятники» и «Штурмы» идут в ЦВО

Более 20 единиц современного вооружения и специальной военной техники получат в 2021 году подразделения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской и Свердловской областях, сообщает пресс-служба ЦВО.

«В 2021 году на вооружение мотострелковых подразделений крупнейшего танкового соединения ЦВО поступит партия из десяти модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М. В отличие от моделей более ранних модификаций БМП-2М имеет автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время», - говорится в сообщении.

Кроме того, противотанковые подразделения дивизии получат в текущем году на вооружение более десяти самоходных боевых машин «Штурм-С», способных уничтожать бронетехнику, в том числе с динамической защитой, а также воздушные цели и сооружения в любых погодных условиях.

Также парк вооружения подразделений войсковой разведки танковой дивизии пополнят комплексы обнаружения «Соболятник-О», предназначенные для ведения наблюдения за обстановкой на дальности до 30 километров и позволяющие с точностью до десяти метров анализировать параметры целей и классифицировать их, разделяя на людей и технику.

Поставки вооружения и техники будут завершены до конца года.