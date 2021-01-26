На верфи Austal USA заложен киль 13-го десантного корабля EPF

ЦАМТО, 25 января. Компания Austal USA 22 января сообщила на своей странице в Twitter о состоявшейся на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) церемонии закладки киля скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport) класса "Сперхид", предназначенного для ВМС США.

(T-EPF-13) "Апалачикола" станет 13-м из 14 заказанных на текущий момент ВМС США скоростных экспедиционных транспортов, строительство которых выполняет Austal.

EPF (ранее носил обозначение JHSV) представляет собой быстроходный многоцелевой десантный корабль катамаранного типа, который может использоваться СВ, КМП и ВМС США для переброски войск, грузов и военной техники (в т.ч. ОБТ M1A2 "Aбрамс"), снабжения подразделений, поддержки специальных операций, обеспечения безопасности на море и проведения гуманитарных спасательных операций в мелководных районах.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года с Austal был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV. Их общая стоимость составила около 1,6 млрд. долл. В сентябре 2016 года ВМС США заключили с Austal USA начальный контракт на постройку 11-го и 12-го транспортов. 19 октября 2018 года ВМС США разместили контракт на закупку материалов для строительства 13-го корабля серии, а в декабре 2018 года – 14-го. В марте 2019 года ВМС США заключили с Austal USA основной контракт на постройку EPF-13 и EPF-14. Его стоимость составила 261,776 млн. долл.

Головное корабль серии, JHSV-1 "Сперхид", был передан Командованию морских перевозок ВМС США 5 декабря 2012 года. До настоящего времени заказчику поставлены 12 кораблей: 12-й транспорт, (EPF-12) "Ньюпорт" был передан 3 сентября 2020 года.

Строительство EPF-13 "Апалачикола" началось 19 августа 2019 года, (T-EPF-14) "Коди" – 20 октября 2020 года. На сегодняшний день стоимость программы строительства 14 кораблей EPF превышает 2 млрд. долл.

Корабль EPF длиной 103 м рассчитан на транспортировку 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов. На борту могут разместиться до 312 человек десанта на индивидуальных сиденьях. Экипаж – 26 человек. Каждый корабль оборудован летной площадкой для приема в любое время суток вертолетов различных типов, включая CH-53 "Супер Сталлион".