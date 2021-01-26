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Российская газета

NI перечислил способы обнаружения "невидимок" на примере F-35 и F-22

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Источник изображения: Сергей Пятаков/РИА Новости

Истребители-"невидимки" - одно из самых значимых достижений авиации, именно на них опираются ВВС США. Но, несмотря на высокие боевые возможности, эти машины не являются ни невидимыми, ни непобедимыми. Обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос назвал пять способов "засечь и уничтожить" стелс-самолеты.


Термин "стелс" обобщает набор конструктивных особенностей, снижающих показатели, делающие истребитель заметным. Так, например, в подобных F-35 самолетах основное внимание уделено невидимости для радаров, работающих в Х-диапазоне.

То есть теоретически радары с низкой пропускной способностью могут достаточно легко обнаружить пусть и не точное, но приблизительное местоположение "невидимки".

- Есть предположения, что загоризонтные радары, такие как российский "Подсолнух" могут выявлять "стелс"-истребители на больших расстояниях, но точные характеристики этих систем остаются в секрете, - отметил автор.

Еще одну возможность распознать истребитель дает технология инфракрасного поиска (IRST), предназначенная для отслеживания тепловых сигнатур самолета. За последнее десятилетие такре оборудование стало более совершенным. Современные инфракрасные системы поиска и сопровождения могут, например, обнаруживать F-22 на довольно большом расстоянии.

- Минусом этих систем являются небольшой радиус действия, нужно знать область поиска. Тем не менее "невидимки" не защищены от контрмер IRST, - пишет Эпископос.

Уязвимыми "стелс"-истребители становятся и в определенных режимах полета. Так, у F-22 и F-35 заметность резко возрастает при использовании оружия. Этот, хоть и не продолжительный, момент дает противнику возможность прицеливания. Вдобавок, в "режиме зверя" (полная боевая загрузка во внутреннем отсеке и на внешних пилонах, - прим. "РГ") F-35 становится еще более заметным.

В воздушном противостоянии "невидимки" F-35 и В-2 могут быть ликвидированы передовыми истребителями, такими как Су-57, который предназначен для обеспечения превосходства в воздухе. Подобное прямое столкновение маловероятно, но, по мнению обозревателя, его нельзя не учитывать.

Важным недостатком "стелс"-самолетов Эпископос называет высокую стоимость их разработки и организации производства. Например, B-2 Spirit обошелся в два миллиарда долларов, став самым дорогим самолетом в истории.

- Так что у военно-воздушных сил попросту не хватает таких самолетов, что может стать существенным оперативным недостатков в случае масштабного конфликта, - заключил обозреватель.


Тимур Алимов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
F-22
F-35
ПАК ФА
Подсолнух-Э
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