Главнокомандующий ВМФ России поздравил штурманов с профессиональным праздником

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов поздравил с Днем штурмана ВМФ специалистов штурманских служб, штурманов кораблей, подводных лодок и судов обеспечения ВМФ Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Поздравление Главкома ВМФ будет, также, доведено до штурманов боевых кораблей, выполняющих задачи военно-морского присутствия в Мировом океана. День штурмана ВМФ празднуется ежегодно, 25 января. В этом году День штурмана совпал с 320-летием военно-морского образования.

«Около 3000 штурманских специалистов, из них свыше 700 офицеров с высоким мастерством выполняют свои профессиональные обязанности на кораблях, подводных лодках, судах обеспечения, в штабах флотов, объединений и соединений Военно-Морского Флота. Традиционно, штурманов ВМФ России отличает высокий уровень образования, которое они получают в высших военно-морских учебных заведениях. Полученные знания штурманские специалисты совершенствуют на практике в ходе интенсивной боевой подготовки сил ВМФ в море», - сказано в поздравлении Главнокомандующего ВМФ России.

«Во многом успешное решение задач Военно-Морским Флотом в учениях «Кавказ-2020», учениях «Океанский щит-2020», ряде учений на общефлотском уровне, а также эффективное выполнение задач военно-морского присутствия в дальней океанской зоне, обусловлено высоким уровнем профессионализма специалистов штурманской службы ВМФ России», – отметил адмирал Николай Евменов в своей поздравительной телеграмме.

«Сегодня, ВМФ России находится на этапе активного оснащения кораблями и подводными лодками новых поколений, новейшими катерами и судами обеспечения. В этих условиях значение штурманского дела в ВМФ только возрастает. От действий штурманов напрямую зависит эффективность и оперативность выполнения поставленных задач в морской и океанской зонах, навигационная безопасность мореплавания во всех широтах», – отметил адмирал Николай Евменов.

«В структуре Военно-Морского Флота функционирует самая современная и многоуровневая система подготовки штурманов, которая, вместе с тем, включает в себя уникальный опыт и более, чем трехвековые флотские традиции. С целью качественной подготовки высокопрофессиональных кадров для штурманских служб флотов разрабатываются и внедряются в практику учебного процесса новые подходы, которые учитывают тот факт, что ВМФ России сегодня является всеширотным флотом и продолжает обладать океанским статусом.

«В 2021 году штурманам ВМФ России предстоит решать ответственные задач ив ходе межвидовых учений, общефлотских учений, тактических, тактико-специальных, командно-штабных учений. Штурманам предстоят океанографические и гидрографические экспедиции, испытания новых надводных кораблей, подводных лодок ». отметил адмирал Николай Евменов.