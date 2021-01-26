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Главнокомандующий ВМФ России поздравил штурманов с профессиональным праздником

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов поздравил с Днем штурмана ВМФ специалистов штурманских служб, штурманов кораблей, подводных лодок и судов обеспечения ВМФ Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Поздравление Главкома ВМФ будет, также, доведено до штурманов  боевых кораблей, выполняющих задачи военно-морского присутствия в Мировом океана.  День штурмана ВМФ празднуется ежегодно, 25 января. В этом году День штурмана совпал с 320-летием военно-морского образования.

«Около 3000 штурманских специалистов, из них свыше 700 офицеров с высоким мастерством выполняют свои профессиональные обязанности на кораблях, подводных лодках, судах обеспечения, в штабах флотов, объединений и соединений Военно-Морского Флота. Традиционно, штурманов ВМФ России отличает высокий   уровень образования, которое они получают в высших военно-морских учебных заведениях. Полученные знания штурманские специалисты совершенствуют на практике в ходе интенсивной боевой подготовки сил ВМФ  в море», - сказано в поздравлении Главнокомандующего ВМФ России.

«Во многом успешное решение задач Военно-Морским Флотом в   учениях «Кавказ-2020», учениях «Океанский щит-2020», ряде учений на общефлотском уровне, а также эффективное выполнение задач военно-морского присутствия  в дальней океанской зоне, обусловлено  высоким уровнем профессионализма  специалистов штурманской службы ВМФ России», – отметил  адмирал Николай Евменов в своей поздравительной телеграмме.

«Сегодня, ВМФ России находится на этапе активного оснащения  кораблями и подводными лодками новых поколений,  новейшими катерами и судами обеспечения. В этих условиях значение штурманского дела в ВМФ только возрастает.   От действий штурманов напрямую зависит эффективность и оперативность выполнения поставленных задач в морской и океанской зонах, навигационная безопасность мореплавания во всех широтах», – отметил адмирал Николай Евменов.

«В структуре Военно-Морского Флота   функционирует самая современная и многоуровневая система подготовки штурманов, которая, вместе с тем, включает в себя уникальный опыт и более, чем  трехвековые флотские традиции. С целью качественной  подготовки высокопрофессиональных кадров для  штурманских служб флотов  разрабатываются и внедряются в практику учебного процесса новые  подходы, которые учитывают тот факт, что ВМФ России сегодня является всеширотным флотом и продолжает обладать океанским статусом.

«В 2021 году штурманам ВМФ России предстоит решать ответственные задач ив ходе межвидовых учений, общефлотских учений,   тактических, тактико-специальных, командно-штабных учений. Штурманам предстоят  океанографические и гидрографические экспедиции,  испытания новых надводных кораблей,  подводных лодок ». отметил адмирал Николай Евменов.

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