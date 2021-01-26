На транзисторных приемниках далеко не уедешь

Возможности РЭБ Японии уже отстают от потенциала России и Китая.

Япония предпринимает беспрецедентные усилия по разработке и развертыванию новых видов вооружений в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против России и Китая. С марта до конца до окончания будущего финансового года (заканчивается в апреле 2022 года) будет введено в строй семь новых баз РЭБ, передает крупнейшее информационное агентство страны Jiji со ссылкой на источники в Минобороны Японии.

Как подчеркивает издание, пишет ИноСми, в японском министерстве обороны не скрывают, что причиной таких ускоренных темпов развертывания новых баз является якобы «угроза со стороны России, которая достигла высокого уровня в разработке и применении современных средств РЭБ и электромагнитного оружия».

«В последнее время к России в этой области подтягивается и Китай. В этой связи новые базы РЭБ сосредотачиваются на Хоккайдо (российское направление) и Окинаве (китайское направление)», — указывается в публикации.

Отмечается, что речь идет о перехвате и нарушении с помощью электромагнитного излучения работы средств связи противника и защите собственных средств связи сил самообороны Японии.

«В рамках генерального плана создана система радиоэлектронной борьбы японских сил самообороны (JADIX) для сдерживания усилий российских и китайских военных судов и самолетов по сбору электронной информации по японским вооруженным силам. В японском министерстве обороны рассчитывают, что усиление средств РЭБ поможет Японии также в усилении системы ПРО страны, направленной на защиту от атак крылатых ракет противника», — указывает агентство.

Однако до последнего времени японские силы самообороны располагали только одной действующей базой РЭБ на Хоккайдо (в районе города Титосэ). База постоянно расширялась, но сейчас ее потенциала уже мало.

По информации источника, в марте на боевое дежурство заступит база РЭБ в Кэнгуне (префектура Кумамото). На ней разворачивается новейшая наступательная система радиоэлектронной борьбы NEWS (Network Electronic Weaponry System), задачей которой является активный вывод из строя радаров и систем связи предполагаемого противника, пишет Jiji. В 2021 году только на эту новую систему будет потрачено 8,7 миллиарда иен (около 90 миллионов долларов). На базе в Кэнгуне будут также осуществляться эксперименты с электромагнитным оружием (EMP).

В нынешнем году предусматривается создание новой станции радиоэлектронной борьбы на военной базе сил самообороны Асака в окрестностях Токио (Гумма-ку). Стало известно, что именно в Асака будет размещено командование всеми японскими силами РЭБ. Это повышает значение этого объекта с учетом того, что на базе в Асака вообще размещается высшее командование всеми японскими сухопутными войсками. Следом появится новая база РЭБ «Румой» (город Румой, остров Хоккайдо), «Айноура» (город Сасэбо, префектура Нагасаки), «Амами» (город Амами, префектура Кагосима), «Наха» (город Наха, префектура Окинава), «Тине» (город Нандзё, префектура Окинава). Местоположение еще двух объектов определяется. Всего на базах РЭБ японских сил самообороны заступит на дежурство 450 военных специалистов.