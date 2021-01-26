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WarSpot

В России ведётся разработка МиГ-41

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Источник изображения: warspot.ru

Истребителям-перехватчикам МиГ-31 готовят замену. Вчера, 24 января, пресс-служба госкорпорации «Ростех» опубликовала информацию о процессе модернизации «тридцать первых» до уровня МиГ-31БМ, также сообщив, что уже начата разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков.

«Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», — сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Истребитель-перехватчик МиГ-31

Источник изображения: rostec.ru

При этом списывать МиГ-31 в ближайшее время не планируется: «Ведутся работы по продлению ресурса МиГ-31БМ на несколько тысяч лётных часов, что позволит перехватчикам оставаться в строю ещё около десяти лет. Эксперты считают, что ресурс титанового корпуса самолётов, построенных примерно 30 лет назад, практически неисчерпаем. А с учётом обновлённого оборудования и вооружения МиГ-31БМ сможет использоваться военными, пока для него не появится более современная замена».

О планах создания перспективного МиГ-41 говорят уже давно. Ещё в 2014 году командующий ВВС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявлял, что с 2017 года начнётся работа над новым дальним перехватчиком, который заменит МиГ-31. Тогда указывалось, что новый самолёт будет принят на вооружение ВВС РФ уже в 2025 году.

МиГ-31 — первый советский самолёт четвёртого поколения, ставший преемником истребителя-перехватчика МиГ-25П, выпускавшегося с 1967 по 1984 год. МиГ-31 разрабатывался для перехвата и уничтожения различных воздушных целей в любых условиях и на любой высоте, в первую очередь — бомбардировщиков и крылатых ракет. Первый полёт машина совершила в 1975 году, а через шесть лет была принята на вооружение.

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