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Газета.ru

«Самый крутой»: в США ждут самолет для противодействия РФ и КНР

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Источник изображения: gazeta.ru

Разрабатываемый в США B-21 Raider назвали «самым крутым в мире»

«Самым крутым» самолетом в мире может стать создающийся сейчас в Соединенных Штатах бомбардировщик B-21 Raider, первый полет которого может состояться уже в следующем году, пишут СМИ. Журналисты отмечают важность этой техники на фоне "напряженности с ядерными державами". Пентагон планирует получить эти самолеты в середине 2020-х годов.

Создаваемый военно-промышленной корпорацией Northrop Grumman для Военно-воздушных сил (ВВС) США стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider, который называют «убийцей» зенитных ракетных систем (ЗРС) РФ С-400 «Триумф», может стать «самым крутым» самолетом в мире, отмечает Popular Mechanics.

В американском журнале подчеркнули, что сейчас в Калифорнии строятся два таких самолета. Первый полет этот бомбардировщик совершит в середине следующего года. «В конце этого десятилетия B-21 Raider заменит [стратегические бомбардировщики ВВС США] B-1B Lancer и B-2 Spirit», - указали в издании.

Как уточнили в журнале, стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, которые начали производить в 1961 году, останутся у ВВС США минимум до 2050 года, в отличие от B-1B Lancer и B-2 Spirit.

Потребность в B-21 Raider в издании объяснили, в том числе, «напряженностью с ядерными державами»: речь идет, в частности, о России и Китае.

Журналисты подчеркнули, что конструкция самолета, который выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», предоставляет ему возможность проникать вглубь территории противника и при этом оставаться незамеченным для вражеских радаров.

Этот самолет, как пишет журнал, способен переносить обычное и ядерное вооружение, например, корректируемые боеприпасы Joint Directed Attack Munition (JDAM) и ракеты AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missile (JASSM). Кроме того, он может нести ядерные бомбы B83 и B61-12.

Бомбардировщик также могут оснащать, в частности, морскими минами, беспилотниками и гиперзвуковым оружием.

ВВС США, как подчеркнули в издании, намерены получить по меньшей мере 100 единиц B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд.

В июле прошлого года Fox News со ссылкой на начальника штаба ВВС генерала Стивена Уилсона сообщал, что Соединенные Штаты получат ударный бомбардировщик дальнего действия В-21 Raider через два года. По информации разработчиков, в течение последних лет программа по созданию этого оружия развивается довольно успешно.

В докладе «Ударный бомбардировщик дальнего действия ВВС США В-21 Raider», опубликованном исследовательской службой конгресса США 1 декабря 2019 года, были раскрыты подробности программы создания этого перспективного самолета.

Согласно планам, B-21 будет функционировать в условиях применения не только обычных, но и ядерных средств поражения.

Как заверили авторы данного проекта, бомбардировщик будет способен проникать вглубь территории противника и выживать в зонах поражения современных средств противовоздушной обороны.

В исследовательской службе конгресса отметили, что Raider будет работать и в пилотируемом, и в беспилотном (управляемом дистанционно) вариантах.

B-21 Raider - один из ключевых приоритетов в сфере закупок боевой техники для ВВС Соединенных Штатов. С ним в одном ряду значатся истребитель пятого поколения F-35 и топливозаправщик KC-46A.

Этот бомбардировщик начали разрабатывать примерно в 2004 году, когда конгресс страны начал финансировать программу бомбардировщика следующего поколения (NGB - Next Generation Bomber). В правительственном четырехлетнем «Обзоре вопросов обороны» от 2006 года было обозначено требование разработать бомбардировщик нового поколения. Согласно документу, эта техника должна была поступить на вооружение в 2018 году.

Но в сентябре 2019 года первый летный образец B-21 Raider только начали собирать, сообщал на тот момент исполняющий обязанности министра Военно-воздушных сил США Мэтью Донован.

Он заверял, что новый бомбардировщик будет важным компонентом ВВС в рамках их модернизации. Как он утверждал, это поможет поменять правила игры и одержать победу в современном бою.

Теперь в Пентагоне рассчитывают, что получат Raider на вооружение к середине 2020-х годов. Сумма всего контракта на разработку и производство этих бомбардировщиков - около $55 млрд. ВВС США могут принять на вооружение в общей сложности 80-100 таких самолетов.


Кристина Сизова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
B61 ЯБ
F-35
JASSM
JDAM
LRS-B
КС-46
С-400 Триумф
Компании
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