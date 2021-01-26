Командующий ВВС Аргентины обсудил с послом РФ перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества

ЦАМТО, 25 января. Командующий ВВС Аргентины бригадный генерал Ксавье Исаак 19 января встретился с послом РФ Дмитрием Феоктистовым, с которым обсудил перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества.

Как сообщает Infodefensa.com, хотя темы, затронутые в ходе встречи, официально не анонсированы, не исключено, что были обсуждены сделанные ранее предложения по поставке Аргентине российской авиатехники.

Российская Федерация уже давно стремится установить отношения в сфере военно-технического сотрудничества с Аргентиной, включая возможность частичной передачи технологий, создания производственных центров и технического обслуживания.

Что касается самолетов, то российское предложение включало истребители МиГ-29 и Су-30, а также учебно-боевые самолеты Як-130 с возможностью их сборки на аргентинском предприятии Fabrica Argentina de Aviones SA (FAdeA). Также предлагалась поставка транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш.

Напомним, что еще в январе 2017 года Аргентина направила России коммерческое предложение, предусматривающее приобретение более 15 истребителей МиГ-29. Однако в начале октября 2019 года стало известно, что Аргентина отложила вопрос покупки российских истребителей, обосновав такой шаг предстоящими президентскими выборами.

Замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук тогда заявил в интервью агентству "РИА Новости", что после президентских выборов в стране переговоры могут возобновиться.