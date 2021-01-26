Войти
ЦАМТО

Командующий ВВС Аргентины обсудил с послом РФ перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества

852
0
0
Argentina_Russia
Иллюстрация на тему российско-аргентинских отношений.

ЦАМТО, 25 января. Командующий ВВС Аргентины бригадный генерал Ксавье Исаак 19 января встретился с послом РФ Дмитрием Феоктистовым, с которым обсудил перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества.

Как сообщает Infodefensa.com, хотя темы, затронутые в ходе встречи, официально не анонсированы, не исключено, что были обсуждены сделанные ранее предложения по поставке Аргентине российской авиатехники.

Российская Федерация уже давно стремится установить отношения в сфере военно-технического сотрудничества с Аргентиной, включая возможность частичной передачи технологий, создания производственных центров и технического обслуживания.

Что касается самолетов, то российское предложение включало истребители МиГ-29 и Су-30, а также учебно-боевые самолеты Як-130 с возможностью их сборки на аргентинском предприятии Fabrica Argentina de Aviones SA (FAdeA). Также предлагалась поставка транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш.

Напомним, что еще в январе 2017 года Аргентина направила России коммерческое предложение, предусматривающее приобретение более 15 истребителей МиГ-29. Однако в начале октября 2019 года стало известно, что Аргентина отложила вопрос покупки российских истребителей, обосновав такой шаг предстоящими президентскими выборами.

Замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук тогда заявил в интервью агентству "РИА Новости", что после президентских выборов в стране переговоры могут возобновиться.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
МиГ-29
Су-30
Як-130
Компании
ФСВТС РФ
Похожие новости
10.04.2017
LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
05.04.2017
"Рособоронэкспорт": РФ готова к борьбе за заказчика на выставке LAAD-2017 в Бразилии
04.04.2016
Чилийские авиакомпании заинтересовались покупкой Superjet 100
01.04.2016
МиГом на рынок
01.07.2015
Крылья макетов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 21:55
  • 112
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 26.01 21:53
  • 162
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 26.01 21:44
  • 55
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 26.01 21:05
  • 39
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 26.01 20:39
  • 15
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 26.01 20:29
  • 2171
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:25
  • 1
На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны
  • 26.01 14:46
  • 24
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 26.01 14:12
  • 3
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 26.01 13:57
  • 1
Более 20 единиц современного вооружения получит уральская танковая дивизия в 2021 году - ЦВО
  • 26.01 12:00
  • 24
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.01 08:37
  • 1
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 26.01 07:10
  • 13
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 26.01 04:05
  • 31
IBCS: Польша первая после США
  • 26.01 03:46
  • 41
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе