На Урале впервые прошли учения по противодействию беспилотникам

На полигоне в Челябинской области провели военно-технический эксперимент, в котором отработали новые способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника. Такие учения прошли в Центральном военном округе впервые.

В ходе действий военные отработали три тактических эпизода. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО. В первом расчеты комплексов радиоразведки обнаружили частоты управления беспилотными летательными аппаратами, ведущими подготовку к взлету, и передали данные на командный пункт. Потом специалисты радиоэлектронной борьбы подавили каналы связи и навигации, не дав дронам подняться в воздух.

Во втором эпизоде действующие беспилотники были обнаружены, их координаты были переданы расчетам боевых машин "Тор-М1", которые условно уничтожали цели, действовавшие на малых и предельно малых высотах.

На завершающем этапе учения расчеты аэрозольного противодействия скрыли защищаемый район и средства ПВО в видимом и инфракрасном диапазонах, применив термодымовую аппаратуру ТДА-3.

- В учении были задействованы экипажи станций подавления РЭБ "Поле-21", "Житель", "Свет-КУ", расчеты термодымовых машин "ТДА-3", радиолокационных станций П-19 "Дунай", "Ниобий", боевых машин "Тор-М1" а также средства радиоразведки, более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в роли противников использовались беспилотники "Тихон", "Застава", "Орлан-10".

- Целью проведения эксперимента являлось определение оптимального состава сил и средств группировки для достижения наибольшей эффективности в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, - цитирует пресс-служба слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.

Юлия Мякишева