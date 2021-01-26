Войти
Российская газета

На Урале впервые прошли учения по противодействию беспилотникам

762
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

На полигоне в Челябинской области провели военно-технический эксперимент, в котором отработали новые способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника. Такие учения прошли в Центральном военном округе впервые.

В ходе действий военные отработали три тактических эпизода. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО. В первом расчеты комплексов радиоразведки обнаружили частоты управления беспилотными летательными аппаратами, ведущими подготовку к взлету, и передали данные на командный пункт. Потом специалисты радиоэлектронной борьбы подавили каналы связи и навигации, не дав дронам подняться в воздух.

Во втором эпизоде действующие беспилотники были обнаружены, их координаты были переданы расчетам боевых машин "Тор-М1", которые условно уничтожали цели, действовавшие на малых и предельно малых высотах.

На завершающем этапе учения расчеты аэрозольного противодействия скрыли защищаемый район и средства ПВО в видимом и инфракрасном диапазонах, применив термодымовую аппаратуру ТДА-3.

- В учении были задействованы экипажи станций подавления РЭБ "Поле-21", "Житель", "Свет-КУ", расчеты термодымовых машин "ТДА-3", радиолокационных станций П-19 "Дунай", "Ниобий", боевых машин "Тор-М1" а также средства радиоразведки, более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной техники, - говорится в сообщении.

Уточняется, что в роли противников использовались беспилотники "Тихон", "Застава", "Орлан-10".

- Целью проведения эксперимента являлось определение оптимального состава сил и средств группировки для достижения наибольшей эффективности в борьбе с беспилотными летательными аппаратами, - цитирует пресс-служба слова командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.


Юлия Мякишева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Небо РЛК
Орлан-10
П-19
Свет РЭБ
Тор-М1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
19.09.2018
Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"
27.08.2012
В поисках главного командования для боевых роботов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 21:55
  • 112
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 26.01 21:53
  • 162
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 26.01 21:44
  • 55
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 26.01 21:05
  • 39
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 26.01 20:39
  • 15
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 26.01 20:29
  • 2171
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:25
  • 1
На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны
  • 26.01 14:46
  • 24
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 26.01 14:12
  • 3
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 26.01 13:57
  • 1
Более 20 единиц современного вооружения получит уральская танковая дивизия в 2021 году - ЦВО
  • 26.01 12:00
  • 24
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.01 08:37
  • 1
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 26.01 07:10
  • 13
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 26.01 04:05
  • 31
IBCS: Польша первая после США
  • 26.01 03:46
  • 41
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе