В интересах инженерных войск ВС РФ продолжается разработка перспективных образцов техники

ЦАМТО, 25 января. В интересах инженерных войск ВС РФ продолжается работа по разработке и созданию новых средств инженерного вооружения, отвечающих современным требованиям.

Ведутся работы по созданию инженерных многофункциональных робототехнических комплексов: разминирования тяжелого класса ИМРТК-РТ и штурма и разграждения ИМРТК-ШР.

Для замены устаревших танковых мостоукладчиков ведутся работы по созданию танкового мостоукладчика МТУ-2020 на базе узлов, агрегатов и систем танков Т-72Б3 и Т-90А. В отличие от состоящих на снабжении войск мостоукладчиков грузоподъемность нового моста увеличена до 60 тонн.

Разрабатывается тяжелый механизированный мост ТММ-7 с увеличенной длиной мостовой конструкции. Новая схема раскрытия моста обеспечит сокращение времени оборудования мостовых переходов примерно в 1,5 раза.

Продолжается разработка новых тренажеров средств инженерного вооружения, представляющих собой полномасштабные динамические тренажеры, обеспечивающие обучение и тренировку экипажей машин вождению и действиям при выполнении инженерных задач в условиях учебного класса. Это тренажеры для новых буксирно-моторных катеров БМК-МО, танковых мостоукладчиков МТУ-72, паромно-мостовых машин ПММ-2М и универсальной бронированной инженерной машины УБИМ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.