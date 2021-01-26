Экипаж нового тральщика "Петр Ильичев" приступил к обучению по базовым специальностям

ЦАМТО, 25 января. Сформированный в соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке экипаж для новейшего корабля противоминной обороны "Петр Ильичев" приступил к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ.

В Санкт-Петербурге военные моряки изучат корабль нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения всесторонне будет использована тренажерная база, состоящая из корабельных узлов и механизмов корабля ПМО, на которых экипаж отработает действия в составе боевых расчетов.

После изучения и сдачи на допуск к управлению кораблем экипаж приступит к приему его от промышленности, проведению швартовных и ходовых испытаний.

Планируется, что новый тральщик войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.

Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, скорость полного хода – 16 узлов, экипаж – 44 человека.

Новый корабль имеет корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика и предназначен для борьбы со всеми видами современными мин. Он оснащен новейшими гидроакустическими станциями, размещаемыми на самом корабле и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах и обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).