Войти
ЦАМТО

Экипаж нового тральщика "Петр Ильичев" приступил к обучению по базовым специальностям

546
0
0
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов
Новейший корабль противоминной обороны Владимир Емельянов.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

ЦАМТО, 25 января. Сформированный в соединении кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке экипаж для новейшего корабля противоминной обороны "Петр Ильичев" приступил к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ.

В Санкт-Петербурге военные моряки изучат корабль нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. В процессе обучения всесторонне будет использована тренажерная база, состоящая из корабельных узлов и механизмов корабля ПМО, на которых экипаж отработает действия в составе боевых расчетов.

После изучения и сдачи на допуск к управлению кораблем экипаж приступит к приему его от промышленности, проведению швартовных и ходовых испытаний.

Планируется, что новый тральщик войдет в состав Тихоокеанского флота до конца текущего года.

Водоизмещение корабля составляет 890 т, длина – 62 м, ширина – 10 м, скорость полного хода – 16 узлов, экипаж – 44 человека.

Новый корабль имеет корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика и предназначен для борьбы со всеми видами современными мин. Он оснащен новейшими гидроакустическими станциями, размещаемыми на самом корабле и на телеуправляемых автономных подводных аппаратах и обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ТОФ
Похожие новости
28.11.2019
Последние из шести подлодок проекта 636.3 для ТОФ будут построены на "Адмиралтейских верфях" в 2022 году
22.11.2019
На Камчатке атомная подлодка "Кузбасс" провела торпедную атаку
15.11.2019
Экипаж "затонувшей" подлодки ТОФ спасли через торпедные аппараты
11.11.2019
Гиперзвуковыми ракетами "Циркон" оснащают корабли ВМФ России
08.11.2019
"Стальные акулы" получат на берегу надежную защиту
06.11.2019
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 21:55
  • 112
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 26.01 21:53
  • 162
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 26.01 21:44
  • 55
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 26.01 21:05
  • 39
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 26.01 20:39
  • 15
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 26.01 20:29
  • 2171
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:25
  • 1
На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны
  • 26.01 14:46
  • 24
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 26.01 14:12
  • 3
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 26.01 13:57
  • 1
Более 20 единиц современного вооружения получит уральская танковая дивизия в 2021 году - ЦВО
  • 26.01 12:00
  • 24
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.01 08:37
  • 1
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 26.01 07:10
  • 13
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 26.01 04:05
  • 31
IBCS: Польша первая после США
  • 26.01 03:46
  • 41
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе