В прошлом году инженерные войска получили более 630 ед. современной инженерной техники

При разминировании военнослужащие используют инженерные машины разграждения ИМР-2 и современные миноискатели.

ЦАМТО, 25 января. В соединения и воинские части инженерных войск ВС РФ в 2020 году поставлено более 630 ед. инженерной техники, более 195 тыс. комплектов инженерного имущества и различных инженерных боеприпасов.

В рамках гособоронзаказа продолжаются поставки в войска современных средств инженерной разведки, полевого водообеспечения, фортификационных сооружений, скрытия и имитации, а также средств преодоления водных преград, минно-взрывных заграждений, разрушений и препятствий.

Закупка основных образцов инженерной техники синхронизирована с поставкой учебно-тренировочных средств – динамических тренажеров и учебных мультимедийных классов подготовки специалистов. Это динамические тренажеры машин инженерного вооружения – экскаваторов одноковшовых, буксирно-моторных катеров, автомобильных кранов, плавающих транспортёров, путепрокладчиков, инженерных машин разграждения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.