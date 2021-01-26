В Минобороны состоялось совещание по высотному десантированию

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Стоп-кадр видео.

ЦАМТО, 25 января. О ходе развития высотного десантирования в ВС РФ и задачах, стоящих перед руководством Воздушно-десантных войск на первом этапе, было доложено заместителю министра обороны генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову.

Основными задачами для развития высотного десантирования на ближайшую перспективу, доложенными на совещании, были определены: разработка и внедрение критериев годности по здоровью военнослужащих к совершению высотного десантирования, разработка и утверждение нормативно-правовых документов, принятие на снабжение и организация закупок средств высотного десантирования и специального оборудования, модернизация средств высотного десантирования и экипировки военнослужащих.

Замминистра обороны еще раз обратил внимание на всестороннюю оценку каждого шага при построении структуры системы высотного десантирования и напомнил о важности выполняемой задачи для Вооруженных Сил в целом.

Впервые в истории 26 апреля 2020 г. группа российских десантников совершила прыжки с высоты 10 тыс. м в арктических широтах. Десантирование проходило с самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Бойцы использовали новейшие средства высотного десантирования, в частности, у них были парашютные системы спецназначения нового поколения, особое кислородное и навигационное оборудование, созданное специально для работы в суровых арктических условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.