Войти
ЦАМТО

В Минобороны состоялось совещание по высотному десантированию

721
0
-1
Групповое десантирование с самолета Ил-76
Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Стоп-кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 25 января. О ходе развития высотного десантирования в ВС РФ и задачах, стоящих перед руководством Воздушно-десантных войск на первом этапе, было доложено заместителю министра обороны генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову.

Основными задачами для развития высотного десантирования на ближайшую перспективу, доложенными на совещании, были определены: разработка и внедрение критериев годности по здоровью военнослужащих к совершению высотного десантирования, разработка и утверждение нормативно-правовых документов, принятие на снабжение и организация закупок средств высотного десантирования и специального оборудования, модернизация средств высотного десантирования и экипировки военнослужащих.

Замминистра обороны еще раз обратил внимание на всестороннюю оценку каждого шага при построении структуры системы высотного десантирования и напомнил о важности выполняемой задачи для Вооруженных Сил в целом.

Впервые в истории 26 апреля 2020 г. группа российских десантников совершила прыжки с высоты 10 тыс. м в арктических широтах. Десантирование проходило с самолетов Ил-76 в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Бойцы использовали новейшие средства высотного десантирования, в частности, у них были парашютные системы спецназначения нового поколения, особое кислородное и навигационное оборудование, созданное специально для работы в суровых арктических условиях, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика
Похожие новости
20.04.2020
Транспорт войны и мира
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
06.12.2017
Тяга на большие деньги
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
20.06.2016
Символ сотрудничества – "Барыс"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 21:55
  • 112
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 26.01 21:53
  • 162
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 26.01 21:44
  • 55
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 26.01 21:05
  • 39
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 26.01 20:39
  • 15
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 26.01 20:29
  • 2171
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:25
  • 1
На Украине переделали автомат Калашникова под натовские патроны
  • 26.01 14:46
  • 24
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании
  • 26.01 14:12
  • 3
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 26.01 13:57
  • 1
Более 20 единиц современного вооружения получит уральская танковая дивизия в 2021 году - ЦВО
  • 26.01 12:00
  • 24
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 26.01 08:37
  • 1
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 26.01 07:10
  • 13
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 26.01 04:05
  • 31
IBCS: Польша первая после США
  • 26.01 03:46
  • 41
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе