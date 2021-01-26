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ЦАМТО

Инженерные войска общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение робота-сапера "Уран-6"

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Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»
Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

ЦАМТО, 25 января. Военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО в преддверии 320-й годовщины инженерных войск получили на вооружение робототехнический комплекс "Уран-6".

Ранее военные инженеры ЗВО прошли переобучение в течение трех месяцев.

Новый робот-сапер – первая поставка роботизированного комплекса с дистанционной системой управления для инженерных войск армии.

Робототехнический комплекс "Уран-6" применяется для сплошного разминирования местности. Комплекс может управляться дистанционно на расстоянии до 800 м, оснащен четырьмя видеокамерами, обеспечивающими обзор на 360 град. "Уран-6" способен выдерживать взрывы мощностью до четырех килограмм тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до 1 м и ров шириной 1,5 м.

В ВС РФ уже имеется боевой опыт применения комплекса в нескольких современных локальных конфликтах, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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