Инженерные войска общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение робота-сапера "Уран-6"

ЦАМТО, 25 января. Военнослужащие отдельного инженерно-саперного полка гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО в преддверии 320-й годовщины инженерных войск получили на вооружение робототехнический комплекс "Уран-6".

Ранее военные инженеры ЗВО прошли переобучение в течение трех месяцев.

Новый робот-сапер – первая поставка роботизированного комплекса с дистанционной системой управления для инженерных войск армии.

Робототехнический комплекс "Уран-6" применяется для сплошного разминирования местности. Комплекс может управляться дистанционно на расстоянии до 800 м, оснащен четырьмя видеокамерами, обеспечивающими обзор на 360 град. "Уран-6" способен выдерживать взрывы мощностью до четырех килограмм тротила, а также преодолевать вертикальную стену высотой до 1 м и ров шириной 1,5 м.

В ВС РФ уже имеется боевой опыт применения комплекса в нескольких современных локальных конфликтах, сообщает пресс-служба Западного военного округа.