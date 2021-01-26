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ЦАМТО

На КнААЗ внедрена "цифровая биография" деталей

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Сборка Су-57 на КнААЗ
Сборка Су-57 на КнААЗ.
Источник изображения: aviation21.ru

ЦАМТО, 25 января. На КнААЗ внедрен проект по цифровой идентификации компонентов воздушного судна.

Работа над проектом шла в несколько этапов. Сначала специалисты отдела менеджмента качества и стандартизации КнААЗ опробовали штрихкодирование как элемент автоматизации в производстве и хранении инструментов. В 2020 году ее внедрили в отношении покупных комплектующих изделий. К моменту получения их на склад и считывания штрих-кода вся информация об изделии уже внесена в систему предприятием-поставщиком и отображается на автоматизированном рабочем месте кладовщика. Куратором и заказчиком проекта выступило ОКБ "Сухого".

На КнААЗ используется несколько систем работы с информацией. Одна из первоочередных задач – объединить платформы, в которых присвоен штрих-код, создать общее "облако", чтобы можно было найти информацию одним кликом со всех систем.

"Стараемся предусмотреть все нюансы, – пояснила начальник бюро отдела менеджмента качества и стандартизации КнААЗ Ирина Самолазова. – Если продукция не прошла техконтроль, система блокирует оформление любой документации, то есть физическое движение детали по дальнейшему технологическому маршруту будет невозможно".

В электронной биографии каждой детали самолета будут отражены все изменения, которые с ней происходят по мере изготовления – с датами, фамилиями исполнителей, сменными заданиями, результатами контрольных проверок и так далее.

В 2021 году стартует запуск и наладка системы в основном производстве. Когда проект заработает в полную силу, начнется его тиражирование на другие предприятия. В дальнейшем система идентификации и прослеживания компонентов самолета на производстве станет единой по всей компании "Сухой".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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