Ростех: проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата "МиГ-41" находится на стадии ОКР

ЦАМТО, 25 января. Госкорпорация "Ростех" сообщила о ходе разработки истребителя-перехватчика нового поколения, передает "РИА Новости".

"Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ", – сообщили в компании.

Опытно-конструкторские работы завершатся созданием прототипа.

Как напоминает агентство, ранее в РСК "МиГ" заявляли, что МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе.

Отмечалось, что он станет "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией предшественника. В МиГ-41 будут использованы совершенно новые технологии по работе в Арктике, а в перспективе он сможет выполнять задачи в беспилотном режиме.